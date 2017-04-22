FAZ: в ФРГ проживает более 100 подлежащих выдворению потенциальных террористов

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БЕРЛИН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Около 100 беженцев, которых правоохранительные органы Германии считают потенциально опасными, подлежат выдворению из страны. Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным газеты, треть из них - граждане Турции.
Всего власти насчитывают в Германии около тысячи радикально настроенных исламистов, которые, по оценкам специалистов, могут совершить теракт. При этом реально быть высланными из страны могут лишь чуть более ста человек, поскольку две трети из тысячи опасных субъектов являются гражданами Германии, а остальные в большинстве своем легально находятся в ФРГ, указывает газета.
С начала года Германия выдворила 13 потенциально опасных исламистов, большинство из них имели гражданство Туниса, как и совершивший в декабре теракт на берлинском рождественском рынке Анис Амри.
В начале февраля Федеральное Ведомство по уголовным делам (БКА) сообщало, что властям известны личности 570 экстремистов, от которых исходит реальная угроза. При этом около половины их низ находятся в Германии, а остальные - за рубежом.