В Грузии принят проект пересмотра конституции страны

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ТБИЛИСИ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Конституционная комиссия Грузии приняла проект пересмотра основного закона страны. Документ, который разрабатывался на протяжении четырех месяцев, был принят на итоговом заседании комиссии 43 голосами "за" и восемью "против". Руководитель конституционной комиссии - председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе заявил на заседании, что "новая модель конституции Грузии формирует очень твердую, стабильную, демократическую, плюралистическую парламентскую систему управления страны".
В соответствии с изменениями, вносимыми в конституцию, упраздняются прямые президентские выборы: если по действующей модели конституции главу государства избирает население страны путем прямого голосования, то по новой модели - его будет избирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов, в число которых войдут 150 депутатов парламента, а также представители местных и региональных властей. Избранного ими кандидата должен будет утвердить высший законодательный орган.
Также меняется система избрания депутатов парламента - выборы будут проходить только по пропорциональной системе, т.е. по партийным спискам и отменяется система избрания мажоритарных (одномандатных) депутатов. Увеличивается возрастной ценз кандидатов в депутаты - с 21 до 25 лет. Также упраздняется создание перед выборами избирательных партийных блоков, а пятипроцентный избирательный барьер остается неизменным.
Новая редакция конституции упраздняет Совет безопасности Грузии, вместо которого только в случае боевых действий будет созываться Совет национальной обороны. Руководить этим Советом будет президент страны и функционировать он будет до отмены боевых действий.
Также в конституции появится новая временная глава, касающаяся европейской и евроатлантической интеграции Грузии. В ней конституционным органам страны поручается "в рамках своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и НАТО".
Даты задействования вышеназванных и еще целого ряда других изменений в конституцию будут уточнены позднее. Принятый проект пересмотра конституции Грузии будет направлен для оценки в Венецианскую комиссию и вынесен на всеобщее народное обсуждение. Окончательный вариант документа должен быть утвержден парламентом Грузии.