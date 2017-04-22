Белоруссия предупредила Литву о недопустимости нарушения своего воздушного пространства

МИНСК, 22 апреля. /ТАСС/. Белоруссия применит силовые меры воздействия в случае повторения ситуации с нарушением ее государственной границы литовскими самолетами. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Олег Двигалев.

"Военно-воздушные силы и войска ПВО, если такие случаи будут повторяться, будут вынуждены применить и силовые меры воздействия", - отметил Двигалев, интервью с которым размещено на сайте министерства обороны Белоруссии.

"Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция. Надеюсь, литовская сторона это подтвердит", - заявил командующий.

Инцидент 19 апреля

Он уточнил, что 19 апреля дежурными радиолокационными средствами ВВС и войск ПВО был обнаружен легкомоторный самолет в районе Вильнюса, осуществлявший полет в направлении государственной границы Республики Беларусь. "Мы проинформировали наши взаимодействующие средства и литовскую сторону о возможном нарушении государственной границы этим воздушным судном", - сообщил Двигалев. Однако, по его словам, самолет продолжил полет и вошел в воздушное пространство Белоруссии, после чего совершил маневр и вернулся на территорию Литвы. При этом, пояснил он, "нарушение произошло вблизи строящейся атомной станции" (Гродненская область - прим. ТАСС).

Командующий сообщил, что нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. "Мы, в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь, силовых мер по данному самолету не принимали", - отметил командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии.

Нота послу Литвы

Министерство иностранных дел Белоруссии в связи с данным инцидентом сегодня вручило ноту послу Литвы Андрюсу Пулокасу.

"В ходе встречи руководителю литовской дипмиссии была вручена нота, в которой белорусская сторона заявила протест в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь литовским воздушным судном", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Белоруссии.