В Йемене захватили ряд главарей "Аль-Каиды"

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 22 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Контртеррористические подразделения армии Йемена провели операцию по захвату членов полевого командования террористической сети "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, запрещена в РФ) в провинции Хардамаут на юге страны. Об этом сообщили сегодня в штабе аравийской коалиции, оказывающей поддержку правительству Йемена.

По имеющейся информации, операция, в которой был задействован спецназ и авиация альянса, прошла в ночь с пятницы на субботу. В результате оперативных действий удалось задержать ряд главарей АКАП, большинство - наемники из разных стран. Радикалы планировали серию терактов на юге Йемена. Военные изъяли оружие, технику и взрывчатые вещества.

В числе полевых командиров, оказавшихся в руках йеменских военных, главарь экстремистов известный как йеменский "аз-Заркауи". Речь идет о главаре филиала "Аль-Каиды" в Ираке иорданце Абу Мусабе аз-Заркауи, ликвидированном в 2006 году.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительством и шиитскими мятежниками- хуситами, с 2015 года властям оказывает поддержку аравийская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Нестабильностью в арабской стране пользуются многочисленные террористические организации, в том числе АКАП и "Исламское государство" (запрещена в РФ).