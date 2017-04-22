В Праге прошел марш против абортов

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ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Более пяти тысяч граждан приняли в Праге участие в марше за запрет абортов. Об этом сообщила журналистам организовавшая шествие заместитель председателя чешской гражданской инициативы "Движение за жизнь" Зденка Рыбова.
"Мы хотим обратить внимание общества на значение института семьи и то, что аборты также являются убийством", - отметила она.
Демонстранты прошли по центральным улицам Праги до ее главной площади - Вацлавской. Шествие активно поддержала католическая церковь. Среди участников было много католических священников, включая чешского первоиерарха - кардинала Доминика Дуку.
Над шествием развевались чешские государственные флаги и белые полотнища, на которых синей краской были изображены контуры значительно увеличенного в размерах человеческого эмбриона. Демонстранты несли транспаранты с надписями: "Дети - это надежда!" и "Отметите законы, разрешающие аборты!". Перед началом марша Доминик Дука отслужил молебен в соборе святого Вита в Пражском граде, на котором благословил его участников.
Согласно данным полиции, нарушений порядка зафиксировано не было.