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В Праге прошел марш против абортов

Международная панорама
22 апреля, 22:10 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 22, апреля. /ТАСС
В акции приняли участие пять тысяч человек
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ПРАГА, 22 апреля. /ТАСС/. Более пяти тысяч граждан приняли в Праге участие в марше за запрет абортов. Об этом сообщила журналистам организовавшая шествие заместитель председателя чешской гражданской инициативы "Движение за жизнь" Зденка Рыбова.

"Мы хотим обратить внимание общества на значение института семьи и то, что аборты также являются убийством", - отметила она.

Демонстранты прошли по центральным улицам Праги до ее главной площади - Вацлавской. Шествие активно поддержала католическая церковь. Среди участников было много католических священников, включая чешского первоиерарха - кардинала Доминика Дуку.

Над шествием развевались чешские государственные флаги и белые полотнища, на которых синей краской были изображены контуры значительно увеличенного в размерах человеческого эмбриона. Демонстранты несли транспаранты с надписями: "Дети - это надежда!" и "Отметите законы, разрешающие аборты!". Перед началом марша Доминик Дука отслужил молебен в соборе святого Вита в Пражском граде, на котором благословил его участников.

Согласно данным полиции, нарушений порядка зафиксировано не было.

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