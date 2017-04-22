Трамп подтвердил, что вместо ужина с журналистами поедет на собрание своих сторонников

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ВАШИНГТОН, 22 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп не намерен принимать участие в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который должен ознаменовать его 100-й день пребывания на посту главы государства, считающийся в США важной политической вехой. Как сообщил американский лидер на своей странице в Twitter, вместо этого он выступит на крупном собрании своих сторонников в штате Пенсильвания.
"В следующую субботу я проведу большое собрание в Пенсильвании. Жду с нетерпением!" - написал президент, таким образом подтвердив ранее озвученное намерение не присутствовать на весеннем гала-приеме ассоциации. Слет сторонников президента пройдет в городе Гаррисберге. На прошлой неделе хозяин Белого дома также выразил мнение, что отметка в 100 дней на посту главы государства является ничем иным, как "смехотворной формальностью".
Вместе с тем, как сообщила газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации, решение пропустить прием в большей степени демонстрирует желание Трампа на 100-й день своего президентства быть с народом, а не с репортерами.
Ассоциация журналистов при Белом доме была создана в 1914 году. Шесть лет спустя зародилась традиция проведения ежегодных специальных ужинов. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей. На таких ужинах традиционно присутствуют и выступают президенты США.