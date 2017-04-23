Франция в одиннадцатый раз в истории Пятой республики проводит президентские выборы

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Иван Батырев/. Голосование в первом туре президентских выборов стартует в воскресенье во Франции. Свыше 45 млн французов, зарегистрированных в списках избирателей, должны определить имена двух кандидатов на высший политический пост страны, которые 7 мая поборются за президентское кресло во втором туре выборов.

В европейской части Франции двери избирательных участков откроются в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск). В заморских территориях страны из-за разницы часовых поясов оно началось еще в субботу.

Интрига первого тура

Фаворитами президентской гонки являются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - согласно последним опросам, предшествовавшим дню тишины перед голосованием, именно эти политики имеют наибольшие шансы на выход во второй тур. Следом за ними с минимальным отрывом идут кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и леворадикал Жан-Люк Меланшон, представляющий движение "Неподчинившаяся Франция". Оба они также всерьез рассчитывают продолжить борьбу за Елисейский дворец во втором раунде.

В числе претендентов "второго эшелона" - кандидат от правящей Социалистической партии Бенуа Амон, председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер "Народного республиканского союза" Франсуа Асселино, кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу, кандидат от французских коммунистов Натали Арто, а также основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад и депутат Жан Лассаль.

В штабах кандидатов на пост лидера Французской Республики и в независимых аналитических службах констатируют, что возможны сюрпризы. Главная интрига заключается в большом числе до сих пор не определившихся избирателей и возможной низкой явке.

Как показывают опросы общественного мнения, в первом туре голосовать намерены менее 70% французского электората. Для Франции это весьма скромный показатель, учитывая обычно высокий здесь интерес избирателей именно к выборам главы государства, наделенного конституцией Пятой республики широкими полномочиями.

Так, пять лет назад, в 2012 году, в голосовании в первом туре приняли участие 79,5% избирателей, а 10 лет назад, в 2007 году, доля проголосовавших была еще выше - 83,7%. При этом, как показывают исследования, за день до голосования доля неопределившихся избирателей остается крайне высокой: порядка 30% французов до сих пор твердо не решили, за кого же они пойдут голосовать.

Кто окажется в финале?

Опросы общественного мнения по-прежнему не дают ответа на этот вопрос. В последнее время наблюдались две тенденции: снижение рейтинга фаворитов - Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен - и параллельный подъем Франсуа Фийона и Жан- Люка Меланшона.

На протяжении последнего месяца, согласно данным различных опросов, рейтинг Макрона снижался чуть медленнее, чем у Марин Ле Пен. Как показал сопоставительный анализ, проведенный изданием The Huffington Post", у лидера "На марше" он составлял накануне первого тура 23,3%, у главы "Национального фронта" - 22,3%. Франсуа Фийон (19,7%) и Жан-Люк Меланшон (19,6%) вплотную приблизились к фаворитам марафона.

Служба "Харрис интерэктив" (Harris Interactive) привела в четверг на основе ответов 962 респондентов несколько другие данные: Макрон - 24,5%, Ле Пен - 21%, Фийон - 20%, Меланшон - 19%. Наконец, служба Elabe в ночь на пятницу по итогам опроса 1445 избирателей снова уменьшила разрыв между кандидатами: Макрон - 24%, Ле Пен - 21,5%, Фийон - 20%, Меланшон - 19,5%.

По мнению газеты La Croix, невнятность прогнозов не должна удивлять. "Подъем вверх по лестнице "Национального фронта", - констатирует обозреватель издания, - нарушил прежнюю биполярную систему "правые-левые". Обозреватель Les Echos приходит к аналогичному выводу: "Нынешняя избирательная кампания во Франции не напоминает ни одну предыдущую".

Избирательные участки

По данным МВД республики, всего на территории страны будут работать около 65 тыс. избирательных участков, 896 из них - в столице. Ожидается, что первые предварительные результаты голосования станут известны еще до полуночи.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в мэрии Парижа, примерно на половине участков будут дежурить дополнительные сотрудники охраны. "Это делается из соображений безопасности, особенно после произошедшего в четверг трагического инцидента", - пояснили в секретариате градоначальницы Анн Идальго. Для этого были приглашены частные охранные фирмы: их представители будут дежурить непосредственно на входе в избирательные участки, многие из которых будут оборудованы металлоискателями.

Помимо граждан республики, находящихся во Франции, своим правом голоса могут воспользоваться и французы, проживающие или работающие за рубежом. Избирательные участки организованы в дипломатических представительствах республики. Стоит отметить, что изначально рассматривалась возможность проведения электронного голосования для французов за границей. Однако опять же из соображений безопасности - угрозы кибератак - было принято решение отказаться от этой идеи.

В условиях повышенного уровня безопасности

К первому туру президентских выборов Франция подходит в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической угрозы. Голосование в этом году будет проходить в условиях режима чрезвычайного положения, который действует в стране после парижских терактов 2015 года. Срок действия особого положения, первоначально вводившегося на ограниченное время, по настоянию уходящего президента Франсуа Олланда был продлен до лета нынешнего года, дабы обеспечить максимальный уровень безопасности на период проведения в стране президентской кампании, а также парламентских выборов, которые пройдут в июне.

Дню голосования во Франции предшествовал целый ряд инцидентов, которые лишь усилили тревожную обстановку в стране. Французы будут опускать бюллетени в урны всего пять дней спустя после ареста в Марселе двух граждан страны, подозреваемых в подготовке нескольких терактов в дни выборов, и через три дня после атаки в самом центре Париже - на Елисейских полях, в результате которой один полицейский погиб и двое получили ранения.

Как сообщил ранее премьер-министр Франции Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделяется более 50 тыс. полицейских и жандармов, также будут действовать 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель". В Париже на обеспечение безопасности будет выделено 12 тыс. полицейских и военных.

Объявление итогов

Голосование на территории Франции завершится в 20:00 по местному времени (21:00 мск) - именно тогда закроются избирательные участки в крупнейших городах европейской части страны, включая Париж. До этого момента обнародование каких-либо прогнозов относительно исхода выборов исключено. Ведущие социологические службы страны, вдобавок, не будут проводить принятые во многих других странах опросы избирателей на выходе с участков, дабы избежать малейшей утечки информации. Первые данные для анализа социологи начнут получать в 19:00 (20:00 мск), когда на избирательных участках в малых городах и населенных пунктах уже начнется подсчет бюллетеней.

Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо результатов опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений финалистов президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена. Нарушителям этого моратория грозит штраф от €75 тыс. до €350 тыс. Данная мера распространяется и на иностранные СМИ. Таким образом, первые предварительные результаты голосования станут известны не ранее, чем закроются последние избирательные участки.

Президент Пятой республики

Прямые президентские выборы во Франции были введены генералом Шарлем де Голлем в 1962 году. Согласно конституции, президент является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Франции, назначает премьер-министра, председательствует на еженедельных заседаниях Совета министров, промульгирует принятые парламентом законы, а также вместе с испанским епископом Урхельским является князем-соправителем Андорры.

Широкие властные полномочия президента были прописаны во французской конституции в 1958 году, что стало точкой отсчета Пятой республики, учрежденной в стране в разгар Алжирского кризиса. Она пришла на смену Четвертой республике с парламентским устройством, установленной во Франции после освобождения во Второй мировой войне и отличавшейся хронической внутриполитической нестабильностью.

Нынешние выборы главы государства - одиннадцатые в истории Пятой республики. Первоначально президенты избирались на семь лет с правом единожды переизбираться на второй срок, однако после общенационального референдума 2000 года срок президентских полномочий сокращен до пяти лет. Первым французским лидером, избранным на такой временной отрезок, в 2002 году стал Жак Ширак, для которого этот президентский срок стал вторым.

На этот раз впервые в истории республики действующий президент - Франсуа Олланд - отказался от участия в борьбе за второй президентский мандат, приняв во внимание крайне низкий рейтинг по итогам пятилетнего правления. До него президентские выборы проходили без избранного главы государства лишь однажды - в 1974 году, после скоропостижной кончины тогдашнего президента Жоржа Помпиду. Еще дважды действующие главы государств проигрывали борьбу за возможность переизбрания - в 1981 году Валери Жискар-д'Эстен уступил Франсуа Миттерану, а в 2012 году Николя Саркози проиграл во втором туре Франсуа Олланду.

Для избрания на президентский пост претендент должен получить в первом туре больше половины голосов избирателей, поданных в ходе всеобщего голосования. На практике еще ни разу во Франции судьба Елисейского дворца не решалась в первом раунде - рекордный результат до сих пор принадлежит Шарлю де Голлю, который на выборах 1965 года набрал 44,6% голосов. Тем не менее и тогда, и на всех последующих выборах имя победителя определялось по итогам второго тура, который по закону проводится через две недели после первого. На этот раз решающий раунд назначен на 7 мая.