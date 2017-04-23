Kyodo: авианосная группа США и японские Силы самообороны приступают к совместным учениям

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ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии "Асагара" и "Самидарэ" приступают к проведению совместных учений к югу от Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.
Маневры продлятся в течение 3-5 дней. В ходе них стороны отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи. Также не исключено, что корабли двух стран продвинутся на северо-восток и продолжат совместные учения в Японском море. Отмечается, что таким образом Япония и США хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в свете возможного проведения очередного ядерного испытания или запуска баллистических ракет по случаю предстоящей 25 апреля годовщины основания Корейской народной армии.
Ракетные эсминцы "Асагара" и "Самидарэ" вышли из военно-морской базы Сасебо на острове Кюсю 21 апреля. В субботу вице-президент США Майкл Пенс во время визита в Австралию сообщил, что АУГ войдет в Японское море в ближайшие дни до конца месяца.
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. Это соединение, как позже выяснилось, не пошло напрямую к акватории Японского моря, а в первой половине апреля проводило учения с ВМС Австралии в Индийском океане.