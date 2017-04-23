Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Kyodo: авианосная группа США и японские Силы самообороны приступают к совместным учениям

Международная панорама
23 апреля, 4:09 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
По данным источников, маневры продлятся в течение 3-5 дней
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Авианосная ударная группа (АУГ) ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson и ракетные эсминцы морских Сил самообороны Японии "Асагара" и "Самидарэ" приступают к проведению совместных учений к югу от Корейского полуострова. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Маневры продлятся в течение 3-5 дней. В ходе них стороны отработают маневрирование в составе тактических групп и проведут тренировки по связи. Также не исключено, что корабли двух стран продвинутся на северо-восток и продолжат совместные учения в Японском море. Отмечается, что таким образом Япония и США хотят оказать сдерживающее воздействие на КНДР в свете возможного проведения очередного ядерного испытания или запуска баллистических ракет по случаю предстоящей 25 апреля годовщины основания Корейской народной армии.

Ракетные эсминцы "Асагара" и "Самидарэ" вышли из военно-морской базы Сасебо на острове Кюсю 21 апреля. В субботу вице-президент США Майкл Пенс во время визита в Австралию сообщил, что АУГ войдет в Японское море в ближайшие дни до конца месяца.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (PACOM) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. Это соединение, как позже выяснилось, не пошло напрямую к акватории Японского моря, а в первой половине апреля проводило учения с ВМС Австралии в Индийском океане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
2
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
3
Варвару Караулову этапировали в колонию
4
NASA опубликовало фотографию Земли и Луны с орбиты Сатурна
5
Доходы главы РЖД Белозерова в 2016 году выросли вдвое
6
СК Армении: убийца российского военного имел психические проблемы
7
NYT: Дональд Трамп каждую неделю говорит по телефону с Рупертом Мердоком
Темы дня
Загрузка...
Реклама