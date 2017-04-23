Глава МВД Баварии: ЕС пора прекратить переговоры о вступлении Турции в сообщество

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр внутренних дел германской федеральной земли Бавария Йоахим Херман считает, что Евросоюз должен перестать притворяться, что в настоящий момент у него есть общие перспективы с Турцией, и прекратить переговоры о ее вступлении в союз. Такое мнение он выразил в интервью, опубликованном в субботу на сайте газеты Bild am Sonntag.
"Я всегда был категорически против членства Турции в ЕС", - заявил он.
"Для ЕС пришло время прекратить переговоры о вступлении Турции. Не взять паузу или приостановить их. Прекратить! - подчеркнул Херман. - Мы должны перестать притворяться: общих перспектив (у ЕС) с Турцией (президента Реджепа Тайипа) Эрдогана нет".
В субботу газета Die Welt сообщила, что ЕС планирует обсудить вопрос временной приостановки переговоров о вступлении Турции в сообщество. Позже министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против принятия "преждевременных решений" и прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС после референдума о внесении поправок в турецкую конституцию.