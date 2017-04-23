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Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее стране

Международная панорама
23 апреля, 7:36 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Джули Бишоп отметила, что Пхеньяну "следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на улучшение состояния своего многострадального народа"
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Джули Бишоп

Джули Бишоп

© AP Photo/Rick Rycroft, File

СИДНЕЙ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп повторила свое заявление о том, что КНДР угрожает безопасности ее страны и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В субботу в газетах КНДР была опубликована статья представителя МИД республики, назвавшего ее первое такое заявление "полнейшей чушью" и упрекнувшего Австралию в "слепом копировании политики США".

В ответ на распространенную северокорейскими СМИ статью Бишоп в беседе с журналистами подтвердила, что "Северная Корея представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию".

"Северокорейскому режиму следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на улучшение состояния своего многострадального народа", - добавила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл после состоявшихся в субботу переговоров с находящимся в Сиднее вице-президентом США Майклом Пенсом призвал Китай воспользоваться своим "гигантским влиянием" на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ.

"Мы тоже считаем, что Китай способен сделать гораздо больше в этом отношении, чем до сих пор делал", - отметил со своей стороны вице-президент США, но поспешил уточнить, что "КНДР не должна заблуждаться насчет намерения и решимости США и союзников обеспечивать мир и стабильность в этом регионе". К числу главных американских союзников в АТР Пенс отнес Австралию.

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Глава МИД Австралии считает, что ядерная программа КНДР угрожает его стране

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