Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее стране

СИДНЕЙ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп повторила свое заявление о том, что КНДР угрожает безопасности ее страны и всего Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В субботу в газетах КНДР была опубликована статья представителя МИД республики, назвавшего ее первое такое заявление "полнейшей чушью" и упрекнувшего Австралию в "слепом копировании политики США".

В ответ на распространенную северокорейскими СМИ статью Бишоп в беседе с журналистами подтвердила, что "Северная Корея представляет огромную угрозу для соседей, а если ее не сдержать, то и для более широкого региона, включая Австралию".

"Северокорейскому режиму следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на улучшение состояния своего многострадального народа", - добавила глава австралийского внешнеполитического ведомства.

Премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл после состоявшихся в субботу переговоров с находящимся в Сиднее вице-президентом США Майклом Пенсом призвал Китай воспользоваться своим "гигантским влиянием" на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от развития ракетной и ядерной программ.

"Мы тоже считаем, что Китай способен сделать гораздо больше в этом отношении, чем до сих пор делал", - отметил со своей стороны вице-президент США, но поспешил уточнить, что "КНДР не должна заблуждаться насчет намерения и решимости США и союзников обеспечивать мир и стабильность в этом регионе". К числу главных американских союзников в АТР Пенс отнес Австралию.