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NYT: Коми рассказал о расследовании по делу Клинтон из-за страха обвинений в содействии

Международная панорама
23 апреля, 8:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков
По оценке издания, директор ФБР оказал большое влияние на ход президентской гонки тем, как он вел разбирательства в отношении Хиллари Клинтон и Дональда Трампа
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НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Директор ФБР Джеймс Коми раскрыл данные о проведении расследования в отношении экс-госсекретаря Хиллари Клинтон незадолго до президентских выборов, так как ожидал, что она одержит на них победу и боялся обвинений в содействии ей. Об этом говорится в статье газеты New York Times.

По оценке издания, Коми оказал большое влияние на ход президентской гонки тем, как он вел два разбирательства. Первое касалось нарушений, допущенных при использовании электронной почты Клинтон, являвшейся кандидатом от демократов. Второе - утверждений о попытках России помочь республиканцу Дональду Трампу стать президентом. О первом из расследований Коми рассказал незадолго перед голосованием, о втором - лишь после него.

Журналисты газеты побеседовали примерно с тремя десятками бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, чиновников и законодателей. Как утверждается в статье, из этих интервью следует, что "подход Коми к двум расследованиям кардинально различался", хотя он и не руководствовался партийными интересами. "В случае с Клинтон он отошел от правил, частично в связи с тем, что, как ожидали в ФБР, она выиграет и бюро обвинят в помощи ей, - говорится в публикации. - В случае с Трампом он проводил расследование строго согласно нормам и в атмосфере традиционной для ФБР секретности".

Коми в конце октября уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными Клинтон при использовании электронной почты. Решение Коми возобновить разбирательство повлекло за собой ожесточенную критику со стороны демократов - однопартийцев Клинтон.

Скандал, связанный с электронной перепиской, разгорелся вокруг Клинтон, после того, как появились сведения, что она в бытность главой внешнеполитического ведомства использовала для служебных целей личный почтовый ящик. Это вызвало в Вашингтоне недоумение, позволив обвинить ее в серьезном нарушении правил внутренней безопасности.

Клинтон, занимавшая пост госсекретаря в 2009-2013 годах, признала, что была не права, используя незащищенную почту для служебного общения. Она передала в Госдепартамент всю свою рабочую переписку (55 тысяч писем), а личную - более 30 тысяч писем - удалила. Давая показания в Конгрессе, экс-госсекретарь утверждала, что не отправляла конфиденциальную информацию через личный сервер, однако Коми объявил в июле прошлого года по итогам проведенного его ведомством разбирательства, что секретные данные все же передавались таким образом.

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Персоны
Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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