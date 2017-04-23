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Во Франции началось голосование на выборах президента

Международная панорама
23 апреля, 9:07 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Выборы нового главы государства проходят в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической опасности
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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Более 66 тысяч избирательных участков открылись на территории французской метрополии и в ее заморских департаментах. К избирательным урнам получили возможность направиться 45 млн французских избирателей, которые зарегистрировались для участия в первом туре голосования по 11 кандидатурам политиков, вовлеченных в борьбу за пост президента. Голосование в заморских департаментах Франции, расположенных в регионах восточного полушария, состоялось 22 апреля.

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Социологи не исключают, что, несмотря на крайне бурную кампанию, предшествующую первому туру и сопровождавшуюся рядом политических скандалов, активность французских избирателей может оказаться весьма низкой. По предварительным данным, полученным в середине апреля, около 30% французов не намеревались голосовать. Сейчас этот показатель несколько снизился, однако не исключается, что все равно будет побит рекорд пассивности электората, установленный на президентских выборах 2002 года. Тогда свое равнодушие к происходящему продемонстрировали 28% французов, зарегистрированных в избирательных списках.

Выборы нового президента проходят во Франции в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической опасности. На прошлой неделе в Марселе были арестованы два человека, которые планировали теракты в период выборов, причем не исключено, что с убийством кого-то из кандидатов. А 20 апреля 39-летний француз открыл на Елисейских полях огонь по полицейским, убив одного и ранив двоих из них. Во время перестрелки он был ликвидирован.

Сегодня обеспечивать безопасность будут 50 тыс. полицейских и жандармов, а также 7 тыс. военных, участвующих в проводимой со времени терактов в январе 2015 года операции по военному патрулированию "Сантинель". Кроме того, по данным радиостанции France Info, к защите участков в этом году привлечено большое число работников частных охранных агентств. На целом ряде крупных участков установлены "тревожные кнопки", с помощью которых персонал может немедленно подать полиции сигнал о возникновении чрезвычайной ситуации.

Избирательные участки в больших городах будут работать до 20 часов по парижскому времени (21:00 мск). В небольших населенных пунктах они закроются в 19:00. Это на час позже, чем во время прежних президентских выборов. Это сделано для того, чтобы воспрепятствовать распространению неофициальных данных о результатах голосования.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо результатов опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений финалистов президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена. Нарушителям этого моратория грозит штраф от €75 тыс. до 350 тыс.

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