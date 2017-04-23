Трамп вместо ужина с журналистами поедет на собрание своих сторонников

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп не намерен принимать участие в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, который должен ознаменовать его 100-й день пребывания на посту главы государства, считающийся в США важной политической вехой. Как сообщил в субботу американский лидер на своей странице в социальной сети микроблогов Twitter, вместо этого он выступит на крупном собрании своих сторонников в штате Пенсильвания.

"В следующую субботу я проведу большое собрание в Пенсильвании. Жду не дождусь!" - написал президент, подтвердив ранее озвученное намерение не присутствовать на весеннем гала-приеме ассоциации. Слет сторонников президента пройдет в городе Гаррисберге. На прошлой неделе хозяин Белого дома также выразил мнение, что отметка в 100 дней на посту главы государства является ничем иным как "смехотворной формальностью".

Next Saturday night I will be holding a BIG rally in Pennsylvania. Look forward to it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 April 2017

Вместе с тем, как сообщила в свою очередь газета Politico со ссылкой на неназванного представителя администрации, решение пропустить прием в большей степени демонстрирует желание Трампа на 100-й день своего президентства быть с народом, а не с репортерами. "Представители СМИ всячески пытаются выставить все так, будто это (100-дневный рубеж) их день. Но, при всем уважении, это не так ребята: главное - это народ", - сказал представитель Белого дома, пожелавший остаться неизвестным.

В феврале Трамп объявил, что не будет присутствовать на приеме ассоциации, который запланирован на 29 апреля. Тогда он объяснил свое решение неприятием того факта, что подавляющее большинство журналистов публикуют о нем недостоверную информацию. Трамп стал первым за 36 лет главой государства, не принявшим приглашение ассоциации.

Позднее президент ассоциации Джефф Мэйсон был проинформирован, что сотрудники исполнительного офиса Трампа также не будут присутствовать на ежегодном вечере из чувства солидарности с президентом. По словам Мэйсона, руководство ассоциации сожалеет о решении Белого дома, так как журналисты, несмотря ни на что, были бы рады видеть на вечере президента Трампа, вице-президента Майкла Пенса и других сотрудников администрации нынешнего главы государства.

Ассоциация журналистов при Белом доме была создана в 1914 году. Шесть лет спустя зародилась традиция проведения ежегодных специальных ужинов. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей. На таких ужинах традиционно присутствуют и выступают президенты США.