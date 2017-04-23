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В КНДР задержан гражданин США

Международная панорама
23 апреля, 10:03 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 23, апреля. /ТАСС
Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет
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СЕУЛ, 23 апреля. /ТАСС/. Гражданин США корейского происхождения был задержан на этой неделе в КНДР по неизвестной причине. С таким утверждением выступило агентство Yonhap, ссылаясь правительственные источники.

Отмечается, что мужчина примерно 50 лет по фамилии Ким был задержан в аэропорту Пхеньяна, откуда  должен был вылететь из страны. Также известно, что американец ранее преподавал в одном из университетов в Яньбянь-Корейском автономном округе в Китае. В КНДР он участвовал в различных программах, осуществляющих гуманитарную помощь.

Это уже третий гражданин США, задержанный северокорейской стороной за последние несколько лет.

В прошлом году американский студент Отто Фредерик Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно- трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Ночью 1 января, как было установлено, он пробрался в служебное помещение предназначенной для иностранных туристов гостиницы и сорвал со стены вывешенный там корейский политический плакат.

Другой гражданин США корейского происхождения Ким Дон Чхоль в прошлом году был приговорен к пожизненному заключению за шпионаж. 62-летний обвиняемый был задержан на территории торгово-экономической зоны Расон (северо-восток страны), где, как утверждал он сам, находился "для участия в предпринимательской и благотворительной деятельности". Ким Дон Чхоль признался, что по заданию разведки Южной Кореи занимался сбором информации, в том числе военного характера, передавал сведения о настроениях среди северокорейского населения и об обстановке на местных продовольственных рынках.

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