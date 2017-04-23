Памела Андерсон призвала Францию предоставить убежище Джулиану Асснжу

Албин рекомендует "Зениту" открыть все трибуны нового стадиона на матче с "Краснодаром"Спорт 23 апреля, 10:36
Лобов проиграл Свонсону в поединке UFC Fight Night 108Спорт 23 апреля, 9:08
В результате обрушения на шахте в Челябинской области погибли два человекаПроисшествия 23 апреля, 8:47
Первый тур президентских выборов во Франции. ОнлайнМеждународная панорама 23 апреля, 8:40
Шайба Слепышева вывела "Эдмонтон" в четвертьфинал Кубка СтэнлиСпорт 23 апреля, 8:10
Глава МИД Австралии подтвердила, что КНДР угрожает ее странеМеждународная панорама 23 апреля, 7:36
СМИ: Илья Ковальчук хочет вернуться в НХЛСпорт 23 апреля, 7:30
В Великобритании задержан подозреваемый в распылении ядовитого вещества в клубе ЛондонаПроисшествия 23 апреля, 7:15
Глава МВД Баварии: ЕС пора прекратить переговоры о вступлении Турции в сообществоМеждународная панорама 23 апреля, 6:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франция станет наилучшим политическим убежищем для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если оно будет ему предоставлено. Такое мнение высказала американская актриса Памела Андерсон в интервью, опубликованном на страницах парижской еженедельной газеты Journal du Dimanche.
"Ассанж в своих разоблачениях поставил под удар очень влиятельных людей, которые в ответ пойдут на любые меры лишь бы его дискредитировать. Джулиану необходима защита. Я считаю, что Франция могла бы стать для него наилучшим убежищем: он является беженцем как и те, кого принимает на своей земле эта страна", - сказала Андерсон.
Актриса сообщила в связи с проходящими во Франции президентскими выборами, что наибольшую симпатию у нее вызывает лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который пообещал в случае победы предоставить политическое убежище и Джулиану Ассанжу, и Эдварду Сноудену.
По мнению Андерсон, обвинения в адрес Ассанжа в изнасиловании женщины "абсолютно ложные". "На самом деле до сих пор каких-либо подлинных доказательств просто не существует. Все это не более чем политиканские манипуляции, это стратегия, разработанная для того, чтобы добиться его экстрадиции в США", - заявила актриса.
В интервью газете Андерсон призналась, что "любит Ассанжа". "Однако наши отношения весьма необычные и слишком сложные, сугубо личные, чтобы здесь об этом говорить", - отметила 49-летняя актриса. Она рассказала, что познакомила ее с Ассанжем знаменитый британский дизайнер моды Вивьен Вествуд.
"Я неоднократно в дальнейшем посещала Джулиана в посольстве Эквадора в Лондоне, где он вынужден скрываться с 2012 года. У нас с Ассанжем много общего: в частности, мы оба выступаем в защиту окружающей среды. Джулиан ведет очень романтический бой, за что я его и люблю. Он стремится на основе образования добиться свободы людей, и должна признать, что он просто великолепный преподаватель!" - сказала Андерсон.
Актриса рассказала, что сама уже долгое время проживает во Франции, в которую "просто влюбилась", когда ее на юге страны снимали для журнала "Плейбой". "Я живу теперь на французском юге, а также в Париже и Лондоне", - сказала Андерсон. Она сообщила, что проводит время, много рисуя. Также она завершает сейчас работу над своей книгой "Революция чувств", которая поступит в продажу осенью нынешнего года.