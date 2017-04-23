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Памела Андерсон призвала Францию предоставить убежище Джулиану Асснжу

Международная панорама
23 апреля, 10:45 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По мнению актрисы, обвинения в адрес основателя WikiLeaks в изнасиловании женщины "абсолютно ложные"
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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Франция станет наилучшим политическим убежищем для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если оно будет ему предоставлено. Такое мнение высказала американская актриса Памела Андерсон в интервью, опубликованном на страницах парижской еженедельной газеты Journal du Dimanche.

"Ассанж в своих разоблачениях поставил под удар очень влиятельных людей, которые в ответ пойдут на любые меры лишь бы его дискредитировать. Джулиану необходима защита. Я считаю, что Франция могла бы стать для него наилучшим убежищем: он является беженцем как и те, кого принимает на своей земле эта страна", - сказала Андерсон.

Актриса сообщила в связи с проходящими во Франции президентскими выборами, что наибольшую симпатию у нее вызывает лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, который пообещал в случае победы предоставить политическое убежище и Джулиану Ассанжу, и Эдварду Сноудену.

По мнению Андерсон, обвинения в адрес Ассанжа в изнасиловании женщины "абсолютно ложные". "На самом деле до сих пор каких-либо подлинных доказательств просто не существует. Все это не более чем политиканские манипуляции, это стратегия, разработанная для того, чтобы добиться его экстрадиции в США", - заявила актриса.

Любовь к Ассанжу

В интервью газете Андерсон призналась, что "любит Ассанжа". "Однако наши отношения весьма необычные и слишком сложные, сугубо личные, чтобы здесь об этом говорить", - отметила 49-летняя актриса. Она рассказала, что познакомила ее с Ассанжем знаменитый британский дизайнер моды Вивьен Вествуд.

"Я неоднократно в дальнейшем посещала Джулиана в посольстве Эквадора в Лондоне, где он вынужден скрываться с 2012 года. У нас с Ассанжем много общего: в частности, мы оба выступаем в защиту окружающей среды. Джулиан ведет очень романтический бой, за что я его и люблю. Он стремится на основе образования добиться свободы людей, и должна признать, что он просто великолепный преподаватель!" - сказала Андерсон.

Живопись и книги

Актриса рассказала, что сама уже долгое время проживает во Франции, в которую "просто влюбилась", когда ее на юге страны снимали для журнала "Плейбой". "Я живу теперь на французском юге, а также в Париже и Лондоне", - сказала Андерсон. Она сообщила, что проводит время, много рисуя. Также она завершает сейчас работу над своей книгой "Революция чувств", которая поступит в продажу осенью нынешнего года.

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