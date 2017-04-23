Первые кандидаты проголосовали на президентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Первые участники президентских выборов во Франции проголосовали на избирательных участках. Как сообщила сегодня газета Figaro, раньше других кандидатов свой бюллетень в урну для голосования опустил председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

По данным газеты, он проголосовал спустя час после открытия избирательного участка в коммуне Йерре неподалеку от Парижа. Позже появилась информация о том, что в коммуне Пантен (департамент Сена-Сен-Дени) проголосовала кандидат от французских коммунистов Натали Арто.

Также французские СМИ сообщили о том, что супруга одного из фаворитов президентской гонки Франсуа Фийона - Пенелопа Фийон проголосовала на избирательном участке в коммуне Солем (департамент Сарта, запад Франции). Ожидается, что сам кандидат от партии "Республиканцы" проголосует в ближайшее время на одном из избирательных участков в Париже.

Более 66 тысяч избирательных участков открылись на территории французской метрополии и в ее заморских департаментах западного полушария. К избирательным урнам получили возможность направиться 45 млн французских избирателей, которые зарегистрировались для участия в первом туре голосования по 11 кандидатурам политиков, вовлеченных в борьбу за пост президента. Голосование в заморских департаментах Франции, расположенных в регионах восточного полушария, состоялось в пятницу.

Фаворитами президентской гонки являются основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен - согласно последним опросам, предшествовавшим дню тишины перед голосованием, именно эти политики имеют наибольшие шансы на выход во второй тур. Следом за ними с минимальным отрывом идут кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и леворадикал Жан-Люк Меланшон, представляющий движение "Неподчинившаяся Франция". Оба они также всерьез рассчитывают продолжить борьбу за Елисейский дворец во втором раунде.

Ожидается, что первые официальные предварительные результаты станут известны еще до полуночи. Согласно действующему в республике законодательству, публикация каких-либо результатов опросов или оценок хода голосования, а также распространение заявлений финалистов президентского марафона до завершения голосования строжайше запрещена. Нарушителям этого моратория грозит штраф от €75 тыс. до €350 тыс.