Асад: страны Запада вмешиваются в дела Сирии в интересах террористов

БЕЙРУТ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Страны Запада во главе с Соединенными Штатами постоянно вмешиваются в дела Сирии в интересах террористических банд. Об этом, как сообщил информационный портал Syria Al An, заявил сирийский президент Башар Асад. Он выступил с речью в Дамаске на расширенном пленуме ЦК правящей Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ или партия Баас).

По словам Асада, "это вмешательство происходит всякий раз, когда сирийская армия одерживает победы над террористами". "Ракетный удар США по авиабазе Шайрат был нанесен после того, как бандформирования понесли поражение в провинции Хама", - отметил он.

"Враждебные Сирии государства использовали в развязанной против нее войне религиозных фанатиков ваххабитов и фундаменталистов из организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), - указал Асад. - Они ставили цель нанести удар по национальной доктрине Сирии и заставить ее отказаться от приверженности арабизму, однако эти попытки не имели успеха".

Асад, который является генеральным секретарем ПАСВ, подчеркнул, что война против банд террористов будет продолжаться до тех пор, пока от них не будут очищены самые отдаленные уголки Сирии. "При этом мы будем противодействовать сценариям Запада по расколу Сирии и параллельно продолжать политику национального примирения, а также участвовать в переговорном процессе в Астане и Женеве с целью прекращения кровопролития на сирийской земле", - заявил президент.