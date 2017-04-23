Опрос: более 50% японцев согласны с позицией США о "всех вариантах" в отношении КНДР

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ТОКИО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Более половины жителей Японии поддерживают позицию США в отношении КНДР, которая заключается в том, что "все варианты остаются на столе" в случае провокации. Об этом свидетельствуют опубликованные данные опроса общественного мнения, проведенного агентством Kyodo.
Согласно полученным результатам, 53,4% опрошенных одобряют такую формулировку, в то время как 38,2% ее не поддержали. Также агентство зафиксировало рост поддержки кабинета премьер-министра Синдзо Абэ. Сейчас этот показатель составляет 58,7%, что более чем на 6 процентных пунктов выше чем в прошлом месяце.
Как ранее заявлял вице-президент США Майкл Пенс во время своих недавних визитов в Японию и Южную Корею, Вашингтон не намерен больше следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. Он также отмечал, что у США "все варианты остаются на столе" на случай провокации Пхеньяна.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. В последние месяцы КНДР вновь стала активно проводить ракетные испытания, последнее из которых состоялось 16 апреля.