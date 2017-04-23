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СМИ: планы США нацелены на свержения строя в КНДР

Международная панорама
23 апреля, 11:28 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
В Пхеньяне считают, что Вашингтон "попытается реализовать безумные амбиции, нацеленные на свержение существующего в КНДР строя"
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ПХЕНЬЯН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. США намерены свергнуть существующий в КНДР строй. Это утверждается в статье, опубликованной в правительственной северокорейской газете .

По сведениям этого издания, которое ссылается на "информированные военные источники", Вашингтон направил к берегам полуострова сразу "несколько авианосных ударных групп (АУГ)". В Пхеньяне считают, что Вашингтон "попытается реализовать безумные амбиции, нацеленные на свержение существующего в КНДР строя".

В этой связи "Минчжу Чосон" предупреждает, что Корейская народная армия "нанесет беспощадные удары по своим противникам в случае малейших провокаций с их стороны. Причем, судя по статье, эти удары будут обладать "такой разрушительной силой", что "армии США и их марионеток будут уничтожены до последнего человека, и никто не сможет подписать акт о безоговорочной капитуляции".

Издание рекомендует американской администрации во главе с Дональдом Трампом проявлять благоразумие, поскольку агрессоры "не смогут избежать ядерных ударов как на Корейском полуострове, так и на своих базах в Азиатско- Тихоокеанском регионе, а также в континентальной части США.

Согласно заявлениям официальных лиц и публикациям СМИ КНДР, в Пхеньяне озабочены выдвижением к берегам Корейского полуострова АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, ожидается, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, "до конца текущего месяца".

Ранее, 9 апреля, Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило, что АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы входят также палубное авиакрыло CVW-2, ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, ракетный крейсер Lake Champlain.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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