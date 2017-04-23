СМИ: планы США нацелены на свержения строя в КНДР

Албин: стадион "Санкт-Петербург" будет передан в управление ФК "Зенит" до конца 2017 годаСпорт 23 апреля, 11:58
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту МилявскуюКультура 23 апреля, 11:54
"Барселона" объявила, что Неймар не сыграет с "Реалом"Спорт 23 апреля, 11:49
Власти Петербурга ждут хорошей погоды для окончания благоустройства Яхтенного мостаСпорт 23 апреля, 11:18
Бывший футболист "Челси" Дрогба перешел в клуб второго североамериканского дивизионаСпорт 23 апреля, 11:16
Павлюченко: судья матча "Зенит" - "Урал" внаглую делал вещи, которые невозможно принятьСпорт 23 апреля, 11:14
Асад: страны Запада вмешиваются в дела Сирии в интересах террористовМеждународная панорама 23 апреля, 11:09
Свищев: Шулико останется главным тренером сборной России по керлингуСпорт 23 апреля, 11:01
Первые кандидаты проголосовали на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПХЕНЬЯН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. США намерены свергнуть существующий в КНДР строй. Это утверждается в статье, опубликованной в правительственной северокорейской газете .
По сведениям этого издания, которое ссылается на "информированные военные источники", Вашингтон направил к берегам полуострова сразу "несколько авианосных ударных групп (АУГ)". В Пхеньяне считают, что Вашингтон "попытается реализовать безумные амбиции, нацеленные на свержение существующего в КНДР строя".
В этой связи "Минчжу Чосон" предупреждает, что Корейская народная армия "нанесет беспощадные удары по своим противникам в случае малейших провокаций с их стороны. Причем, судя по статье, эти удары будут обладать "такой разрушительной силой", что "армии США и их марионеток будут уничтожены до последнего человека, и никто не сможет подписать акт о безоговорочной капитуляции".
Издание рекомендует американской администрации во главе с Дональдом Трампом проявлять благоразумие, поскольку агрессоры "не смогут избежать ядерных ударов как на Корейском полуострове, так и на своих базах в Азиатско- Тихоокеанском регионе, а также в континентальной части США.
Согласно заявлениям официальных лиц и публикациям СМИ КНДР, в Пхеньяне озабочены выдвижением к берегам Корейского полуострова АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. Как сообщил вице-президент США Майкл Пенс после состоявшихся в Сиднее переговоров с премьер-министром Австралии Малколмом Тернбуллом, ожидается, что авианосец придет в Японское море в ближайшие дни, "до конца текущего месяца".
Ранее, 9 апреля, Тихоокеанское командование Вооруженных сил США подтвердило, что АУГ ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы входят также палубное авиакрыло CVW-2, ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, ракетный крейсер Lake Champlain.