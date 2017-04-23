SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама

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БЕЙРУТ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии разгромили крупный форпост бандформирований, который находился в городе Хальфая на севере провинции Хама (220 км от Дамаска). Как сообщил агентству SANA представитель военного командования, правительственные силы освободили также восемь населенных пунктов, расположенных в его окрестностях.
"В ходе проведенной операции ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами", - заявил представитель военного командования.
По сведениям портала "Сурия аль-Эн", под Хальфаей убит главарь экстремистской группировки "Джейш аль-Изза" Али Джамаль ас-Сабаа, который выступал союзником "Джебхат ан- Нусры" (запрещена в РФ).
20 апреля сирийские войска заняли город Тейбат-эль- Имам, захваченный бандами "Ан-Нусры" в октябре прошлого года. В их руках остается еще несколько населенных пунктах - Морик, Эль-Масасна и Злакият, откуда боевики пытаются перебросить подкрепления к Хальфае.