SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама

БЕЙРУТ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии разгромили крупный форпост бандформирований, который находился в городе Хальфая на севере провинции Хама (220 км от Дамаска). Как сообщил агентству SANA представитель военного командования, правительственные силы освободили также восемь населенных пунктов, расположенных в его окрестностях.

"В ходе проведенной операции ликвидированы сотни террористов, уничтожены три танка и 38 военно-транспортных средств, склады с оружием и боеприпасами", - заявил представитель военного командования.

По сведениям портала "Сурия аль-Эн", под Хальфаей убит главарь экстремистской группировки "Джейш аль-Изза" Али Джамаль ас-Сабаа, который выступал союзником "Джебхат ан- Нусры" (запрещена в РФ).

20 апреля сирийские войска заняли город Тейбат-эль- Имам, захваченный бандами "Ан-Нусры" в октябре прошлого года. В их руках остается еще несколько населенных пунктах - Морик, Эль-Масасна и Злакият, откуда боевики пытаются перебросить подкрепления к Хальфае.