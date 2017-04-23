Опрос: популярность консерваторов в Великобритании в преддверии выборов резко сократилась

ЛОНДОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Популярность правящей в Великобритании Консервативной партии в преддверии досрочных всеобщих парламентских выборов резко сократилась до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Survation, опубликованного газетой Mail on Sunday.

Подобная тенденция может быть связана с возможным повышением налогов правительством тори после выборов. Острую реакцию со стороны общественности также вызвало неожиданное заявление премьер-министра Терезы Мэй, которая отказалась отступить от партийной линии, предусматривающей выделение 0,7% национального дохода на оказание помощи за рубежом. Оппозиционная Лейбористская партия на этом фоне смогла привлечь в свои ряды большее число сторонников, за нее теперь готовы отдать свой голос 29% респондентов. Таким образом за последние несколько дней лейбористам удалось примерно в два раза сократить разрыв от тори.

Третье место в предвыборном рейтинге разделили либеральные демократы и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), уровень поддержки которых равен 11%.

Британский премьер назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня. Лидер Консервативной партии рассчитывает нарастить имеющееся у тори большинство в Палате общин и продлить пребывание своей партии у власти на дополнительные два года. Однако при сохранении наметившейся тенденции тори и вовсе рискуют подорвать свои позиции в парламенте.