Опрос: популярность консерваторов в Великобритании в преддверии выборов резко сократилась

Албин: стадион "Санкт-Петербург" будет передан в управление ФК "Зенит" до конца 2017 годаСпорт 23 апреля, 11:58
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту МилявскуюКультура 23 апреля, 11:54
"Барселона" объявила, что Неймар не сыграет с "Реалом"Спорт 23 апреля, 11:49
Власти Петербурга ждут хорошей погоды для окончания благоустройства Яхтенного мостаСпорт 23 апреля, 11:18
Бывший футболист "Челси" Дрогба перешел в клуб второго североамериканского дивизионаСпорт 23 апреля, 11:16
Павлюченко: судья матча "Зенит" - "Урал" внаглую делал вещи, которые невозможно принятьСпорт 23 апреля, 11:14
Асад: страны Запада вмешиваются в дела Сирии в интересах террористовМеждународная панорама 23 апреля, 11:09
Свищев: Шулико останется главным тренером сборной России по керлингуСпорт 23 апреля, 11:01
Первые кандидаты проголосовали на президентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 23 апреля, 10:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Популярность правящей в Великобритании Консервативной партии в преддверии досрочных всеобщих парламентских выборов резко сократилась до 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Survation, опубликованного газетой Mail on Sunday.
Подобная тенденция может быть связана с возможным повышением налогов правительством тори после выборов. Острую реакцию со стороны общественности также вызвало неожиданное заявление премьер-министра Терезы Мэй, которая отказалась отступить от партийной линии, предусматривающей выделение 0,7% национального дохода на оказание помощи за рубежом. Оппозиционная Лейбористская партия на этом фоне смогла привлечь в свои ряды большее число сторонников, за нее теперь готовы отдать свой голос 29% респондентов. Таким образом за последние несколько дней лейбористам удалось примерно в два раза сократить разрыв от тори.
Третье место в предвыборном рейтинге разделили либеральные демократы и Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), уровень поддержки которых равен 11%.
Британский премьер назначила досрочные парламентские выборы на 8 июня. Лидер Консервативной партии рассчитывает нарастить имеющееся у тори большинство в Палате общин и продлить пребывание своей партии у власти на дополнительные два года. Однако при сохранении наметившейся тенденции тори и вовсе рискуют подорвать свои позиции в парламенте.