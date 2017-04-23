Корбин: Великобритания должна выстраивать отношения с не входящими в НАТО странами

ЛОНДОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Великобритания должна стремиться к выстраиванию отношений с государствами, которые не входят в Североатлантический альянс, в частности с Россией. Об этом в эфире вещательной корпорации Би-би-си заявил лидер Лейбористской партии Джереми Корбин.

По его словам, необходимо "работать над построением эффективных разумных отношений со странами, которые не являются членами НАТО, такими как Россия". "А также попытаться снизить напряженность во всем мире", - добавил он, отметив, что президент США Дональд Трамп, "похоже, движется в обратном направлении".

"Мы хотим построить отношения с американской и российской администрациями, а также с другими государствами по всему миру. Нам нужны такие отношения", - подчеркнул Корбин.

Досрочные всеобщие парламентские выборы пройдут в Великобритании 8 июня.