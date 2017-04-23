МВД Франции привлекает избирателей на участки с помощью мемов

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Вместо щепотки соли - конверт с бюллетенем, вместо стейка - урна для голосования: так Министерство внутренних дел Франции решило модифицировать популярный в сети мем, чтобы привлечь граждан на избирательные участки в день первого тура президентских выборов. Соответствующая запись была размещена на официальной странице ведомства в соцсети Twitter.

C’est le jour J ! Vous avez jusqu’à 19h ou 20h selon les villes pour aller voter #VoteChallenge #ElectionPresidentielle2017 pic.twitter.com/lerg2A82b9 — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 23 апреля 2017 г.

На выложенном фотоколлаже герой оригинального снимка - турецкий повар Нусрет Гёкче ("Salt Bae"), снискавший большую популярность в интернете за необычный стиль обращения с блюдами и, в частности, за фирменный жест, когда он держит щепотку соли в руке, посыпая ею стейк. Также он прославился, "засветившись" на одном фото с актером Леонардо Ди Каприо, для которого он также вызвался лично оформить поданное блюдо.

Что же касается коллажа от французского МВД, то, помимо вышеупомянутых изменений, сотрудники ведомства разместили на футболке повара лозунг "Да, я голосую" (#OuiJeVote) и напомнили гражданам о времени работы избирательных участков.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард призвала французов не игнорировать проходящие выборы президента Франции и явиться на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.

Также с похожими призывами "не поддаваться абстентизму" выступили супруга экс-президента Франции Николя Саркози Карла Бруни-Саркози, писатель и историк Жан д’Ормессон, а также другие известные политические и общественные деятели.

По данным газеты Le Monde, в первом туре прошлых президентских выборов в 2012 году не явились 20,5% избирателей, в то время как во втором туре от голосования воздержались 16,2%.

Более 66 тысяч избирательных участков открылись сегодня на территории французской метрополии и в ее заморских департаментах западного полушария. К избирательным урнам получили возможность направиться 45 млн французских избирателей, которые зарегистрировались для участия в первом туре голосования по 11 кандидатурам политиков, вовлеченных в борьбу за пост президента. Голосование в заморских департаментах Франции, расположенных в регионах восточного полушария, состоялось в пятницу.