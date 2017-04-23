Фийон проголосовал на выборах президента Франции

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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон проголосовал на проходящих выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал BFMTV.
По его информации, голосование состоялось в мэрии Парижа. Фийон прибыл на участок примерно в 11:30 по местному времени (12:30 мск). Как и другим избирателям, ему пришлось отстоять очередь, чтобы получить бюллетень. Несмотря на то, что политик выглядел несколько уставшим, это не помешало ему отвечать на слова обращавшихся к нему людей с улыбкой. Супруга Фийона Пенелопа приняла утром участие в волеизъявлении на участке в коммуне Солем (западный департамент Сарт).
Примерно в одно время с кандидатом от "Республиканцев" свой бюллетень в урну опустил бывший лидер Франции Николя Саркози, который неоднократно заявлял о его поддержке на выборах главы государства. Он, как и Фийон, проголосовал в Париже.
Фийон входит в четверку фаворитов президентской гонки. Согласно результатам опросов общественного мнения, в первом туре он может получить 20% голосов. Рейтинг кандидатов возглавляет основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, который может добиться поддержки 25% избирателей, опередив лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен на 3-4%. Кандидат в президенты от движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, согласно данным опросов, может набрать в первом туре 19,5% голосов.
Во Франции проходит первый тур президентский выборов. Второй тур запланирован на 7 мая.