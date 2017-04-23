Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля

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ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудник СММ ОБСЕ погиб в результате подрыва автомобиля миссии в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР. Об этом агентству Луганскинформцентр сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"Сегодня, 23 апреля 2017 года, при следовании двух экипажей СММ ОБСЕ по маршруту Славяносербск - Сокольники в районе села Пришиб произошел подрыв одного автомобиля наблюдателей, в результате один представитель миссии погиб, один получил ранение", - говорится в сообщении.
Эту информацию также подтвердил председатель ОБСЕ Себастьян Курц.