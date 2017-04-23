Ле Пен проголосовала на президентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала на проходящих выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал BFM-TV.

По его информации, политик приняла участие в волеизъявлении в городе Энен-Бомон (северо-западный департамент Па-де-Кале). Ее сопровождала большая группа охранников и журналистов. Избирателей в помещении участка было мало.

Энен-Бомон - политическая вотчина Ле Пен. Именно от этого города она была в 2007 году избрана депутатом Национального собрания. На президентских выборах 2012 года Ле Пен получила там 35,5% голосов, тогда как в среднем по стране ее поддержка находилась на уровне лишь в 18%.

В ходе нынешней предвыборной кампании председатель "Национального фронта" заявляла, что получит наилучший результат как в первом, так и во втором туре и станет новым президентом страны. Однако, согласно итогам всех опросов общественного мнения, ее в обоих турах имеет шансы обогнать лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон. В то же время в рейтинге за последнюю неделю к Ле Пен вплотную приблизились лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.