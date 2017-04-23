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Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах

Международная панорама
23 апреля, 14:52 UTC+3 ПАРИЖ Арина Лебедева, Дмитрий Горохов
В стране открыто свыше 65 тысяч избирательных участков
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Франсуа Фийон
Франсуа Фийон
Франсуа Фийон
© EPA/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL
Жан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон
Жан-Люк Меланшон
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Эмманюэль Макрон с женой Бригитт
Эмманюэль Макрон с женой Бригитт
Эмманюэль Макрон с женой Бригитт
© AP Photo/Thibault Camus
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен
© EPA/IAN LANGSDON
Франсуа Олланд
Франсуа Олланд
Франсуа Олланд
© EPA/GEORGES GOBET / POOL
© REUTERS/Robert Pratta
© EPA/ETIENNE LAURENT
© AP Photo/Laurent Cipriani
© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
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Франсуа Фийон
© EPA/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL
Жан-Люк Меланшон
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Эмманюэль Макрон с женой Бригитт
© AP Photo/Thibault Camus
Марин Ле Пен
© EPA/IAN LANGSDON
Франсуа Олланд
© EPA/GEORGES GOBET / POOL
© REUTERS/Robert Pratta
© EPA/ETIENNE LAURENT
© AP Photo/Laurent Cipriani
© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева, Дмитрий Горохов/. Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали за нового лидера страны. Они избрали для голосования места, где каждый из них пользуется наибольшей популярностью.

В споре за Елисейский дворец участвуют 11 претендентов на высший политический пост в стране. Согласно конституции Франции, по итогам первого тура выборов должны определиться двое кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Заключительный тур выборов запланирован на 7 мая.

Места голосования

Кандидат партии "Республиканцы" Франсуа Фийон проголосовал в мэрии VII столичного округа. Правоцентристский политик, возглавлявший в 2007-2012 годах правительство Франции, представляет в настоящее время парижан в нижней палате французского парламента - Национальном собрании.

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Как все другие жители округа, бывший премьер-министр выстоял очередь к членам избирательной комиссии, чтобы предъявить свою карточку избирателя. Его супруга Пенелопа проголосовала ранее в этот же день в регионе Луары в городе Солем, избиратели которого выбрали ее в 2014 году в состав городского муниципалитета.

Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, один из фаворитов президентского предвыборного марафона, выбрал для голосования городок Ле-Туке, морской курорт на севере Франции в департаменте Нор-Па-де-Кале. Примечательно, что избирательный участок оборудован именно в том самом салоне для новобрачных, где 10 лет назад, в октябре 2007, политик вступил в брак со своей школьной учительницей Брижит Троньё. Проголосовав, Макрон направился в Париж.

В департаменте Нор-Па-де-Кале проголосовала и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен. Она опустила бюллетень в промышленном городе Энен-Бомон, жители которого избирали ее в муниципалитет в минувшем десятилетии. Ле Пен стала единственной среди кандидатов, кто не планирует вечером возвращаться в Париж. Она намерена вместе со своими избирателями дождаться оглашения результатов в этом городе.

Кандидат левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон также избрал для голосования столицу. Он пришел на избирательный участок в десятом округе Парижа, где постоянно проживает, в сопровождении десятков журналистов.

Действующий президент республики Франсуа Олланд избрал для голосования провинциальный город, с которым связана значительная часть его политической карьеры. Олланд был депутатом Национального собрания (парламента) от Тюля и более 10 лет возглавлял сам город в качестве мэра.

Кандидаты "второго эшелона"

Первым кандидатом, проголосовавшим на выборах, был председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, который явился на участок коммуне Йерре неподалеку от Парижа спустя час после его открытия.

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Кандидат от правящей Соцпартии Бенуа Амон решил исполнитель свой республиканский долг в Траппе в департаменте Ивелин в 30 км от столицы. Этот город, в муниципалитете которого Амон был избран несколько лет назад, минувшей осенью стал темой публикаций в прессе в связи с тенденциями к радикализации среди мусульманской части его населения. Политик, однако, заявлял, что "утверждения не подкреплены фактами".

Представитель французских коммунистов Натали Арто проголосовала в коммуне Пантен (департамент Сена-Сен-Дени), депутат Жан Лассаль - на избирательном участке недалеко от городка Лурд (Верхние Пиренеи), а кандидат от Новой антикапиталистической партии Филипп Путу - в Бордо. Основатель партии "Солидарность и прогресс" Жак Шеминад свой бюллетень опустил в урну для голосования в 20-м округе Парижа.

Выборы во Франции

Франция в 11-й раз в истории проводит президентские выборы. В стране проходит первый тур выборов. В нем могут принять участие более 45 млн французов. На территории страны открыто свыше 65 тыс. избирательных участков.

К первому туру президентских выборов Франция подошла в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической угрозы. Голосование в этом году проходит в условиях режима чрезвычайного положения, которое действует в стране после парижских терактов 2015 года. Как сообщил ранее премьер- министр Франции Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделено более 50 тыс. полицейских и жандармов, также действуют 7 тыс. военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель". В Париже на обеспечение безопасности выделено 12 тыс. полицейских и военных.

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Президентские выборы во Франции
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Ле Пен, Марин Фийон, Франсуа Олланд, Франсуа Меланшон, Жан-Люк
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