Генсек ООН поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости Сирии

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад получил поздравительную телеграмму от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в которой выражаются самые теплые пожелания правительству страны и народу республики. Об этом говорится в сообщении канцелярии президента Сирии, распространенном агентством SANA.
"В начале этого года я обратился с призывом к укреплению мира во всем мире, то, к чему стремится все человечество ради прогресса и процветания, тех ценностей, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций", - говорится в послании генсека ООН.
"Я выражаю надежду на то, что ваша страна внесет свой эффективный вклад в укрепление ООН и продвижение наших совместных усилий по защите мира, развития и прав человека", - отметил в послании Гутерриш.
17 апреля Сирия отметила 71-ю годовщину независимости страны. Торжественная церемония по случаю Дня эвакуации французских и британских колониальных войск состоялась в Дамаске на горе Касьюн, где находится мемориальный комплекс. За ней последовали митинги и праздничные концерты с исполнением патриотических песен на городских площадях.