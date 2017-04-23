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Лидер UKIP выступил за запрет на ношение никаба и паранджи в Великобритании

Международная панорама
23 апреля, 15:05 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Пол Наттолл считает, что ношение одежды, скрывающей лицо, негативно влияет на работу систем безопасности
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ЛОНДОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP) включит в свой предвыборный манифест запрет на ношение никаба и паранджи в общественных местах. Об этом  в эфире вещательной корпорации "Би-би-си" заявил ее лидер Пол Наттолл.

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По его словам, Великобритания должна взять пример с "других европейских стран, таких как Бельгия и Болгария", где запрещено ношение одежды, скрывающей лицо. "У нас в данный момент существует повышенная угроза безопасности, поэтому для обеспечения эффективной работы системы скрытого видеонаблюдения необходимо видеть лица людей. Я не могу зайти в банк в балаклаве или защитном шлеме. Если я и другие не могут сделать этого, то тогда я не понимаю, почему у некоторых людей есть особые привилегии", - сказал Наттолл.

Он считает, что ношение никаба или паранджи препятствует интеграции мусульманских женщин в британское общество, нанося вред экономике.

Бывший лидер UKIP Найджел Фараж в 2010 году также предлагал ввести подобный запрет, однако в преддверии парламентских выборов 2015 года соответствующий пункт так и не был включен в избирательную программу этой партии. Ношение скрывающей лицо одежды запрещено в ряде стран Европы, в том числе во Франции. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее заявила, что женщины сами должны выбирать, что им носить, а идея запрета, по ее мнению, может посеять рознь в обществе.

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