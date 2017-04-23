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Германские евроскептики определились, кто возглавит партийный список на выборах

Международная панорама
23 апреля, 15:46 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
На федеральном съезде было принято решение о том, что АдГ отправит в предвыборную гонку двух кандидатов - заместителя председателя партии Александера Гауланда и предпринимателя Алис Вайдель
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БЕРЛИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ) определилась, кто возглавит ее партийный список на предстоящих выборах в Бундестаг (парламент ФРГ), намеченных на 24 сентября. На проходящем в Кельне федеральном съезде было принято решение о том, что АдГ отправит в предвыборную гонку двух кандидатов - заместителя председателя партии Александера Гауланда и предпринимателя Алис Вайдель. Дуэт был сформирован в ходе тайного голосования.

Кроме того, около 600 делегатов съезда приняли предвыборную программу. АдГ намерена бороться "с неконтролируемой массовой иммиграцией" и злоупотреблением социальной системой страны. Евроскептики считают, что интеграция является обязанностью мигрантов, а приток "неквалифицированных соискателей статуса беженца нужно немедленно прекратить". Партия указала на необходимость противодействовать "возникновению в Германии изолированных исламских параллельных обществ".

В программе также говорится, что ФРГ следует покинуть зону евро. Евроскептики предлагают ввести национальную валюту - немецкую марку.

АдГ намерена добиваться увеличения рождаемости в стране "для сохранения собственной нации" и введения обязательной регистрации абортов. Партия в целом в процессе избирательной кампании хочет поставить во главу угла политику, основанную на сохранении традиционных семейных ценностей.

Съезд проходит на фоне акций протеста антифашистов и левых, гражданских активистов, представителей других партий. В субботу в результате столкновений с агрессивно настроенными демонстрантами пострадали двое полицейских.

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