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Палестинец ранил четырех человек в двух гостиницах в Тель-Авиве

Международная панорама
23 апреля, 15:59 дата обновления: 23 апреля, 16:16 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Нападавший задержан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Четыре человека получили легкие ранения в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Четверо пострадавших в результате нападения с использованием острого предмета в центре Тель-Авива. Ранения - легкие. Нападавший - 18-летний палестинец - задержан", - указал он.

В правоохранительных органах не уточняют, чем именно был вооружен преступник.

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