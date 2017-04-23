Палестинец ранил четырех человек в двух гостиницах в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Четыре человека получили легкие ранения в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.

"Четверо пострадавших в результате нападения с использованием острого предмета в центре Тель-Авива. Ранения - легкие. Нападавший - 18-летний палестинец - задержан", - указал он.

В правоохранительных органах не уточняют, чем именно был вооружен преступник.