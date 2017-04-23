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Глава МИД ФРГ призвал Израиль и Палестину вернуться за стол переговоров

Международная панорама
23 апреля, 15:58 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Зигмар Габриэль отметил, что Германия исторически поддерживает Израиль, но эта солидарность также означает, что Берлин "выступает за мирное и достойное существование Израиля и Палестины"
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БЕРЛИН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль перед своим вылетом в регион.

По его словам, целью переговорного процесса может быть только решение на основе двух государств для двух народов. "Мы поддерживаем проведение консультаций с целью достижение решения на основе принципа "двух государств", только такое решение может быть устойчивым", - подчеркнул министр. "Мы хотели бы, чтобы обе стороны всерьез вернулись к переговорному процессу, и рассчитываем, как и другие международные партнеры, на искреннюю готовность к консультациям", - добавил он.

Габриэль отметил, что Германия исторически поддерживает Израиль, но эта солидарность также означает, что Берлин "выступает за мирное и достойное существование Израиля и Палестины".

Глава внешнеполитического ведомства Германии планирует с 23 по 25 апреля посетить Иорданию, Израиль и Палестину.

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Палестино-израильский конфликт
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