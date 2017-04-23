Глава МИД Казахстана и эмир Катара обсудили расширение астанинского процесса по Сирии

АСТАНА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили ход астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии и возможность расширения состава его участников. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

"Собеседники заинтересованно обсудили актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, ход астанинского процесса и возможность расширения состава его участников путем привлечения к нему стран арабского мира, в том числе Катара", - отмечается в сообщении.

Во время беседы Абдрахманов передал эмиру, который находится в Казахстане с визитом, личное приглашение президента страны Нурсултана Назарбаева принять участие в первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который пройдет в столице Казахстана 10-11 сентября 2017 года, отметив при этом "важный содержательный вклад, вносимый Катаром в развитие этой сферы в исламском мире и за его пределами".

Ранее глава внешнеполитического ведомства Казахстана сообщил, что республика поднимает вопрос о расширении круга наблюдателей на международной встрече в Астане по урегулированию ситуации в Сирии. Абдрахманов сообщил, что этот вопрос ставился перед странами - гарантами перемирия в Сирии.