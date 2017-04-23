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Китай впервые поставит корабли для ВМС Малайзии

Международная панорама
23 апреля, 16:18 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
О сроках поставок не сообщается
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СИНГАПУР, 23 апреля. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Китай построит для военно-морских сил Малайзии четыре патрульных корабля. Об этом говорится в заявлении малайзийского министра обороны Хишамуддина Хусейна по итогам его визита в КНР.

"В моем присутствии состоялась церемония подписания соглашения о возведении двух кораблей на китайских верфях и еще двух - в Малайзии", - отметил глава ведомства. О сроках поставок не сообщается, в тоже время министр подчеркнул, что Куала-Лумпур "впервые приобретает военную технику у Пекина".

Ранее ряд СМИ предполагал, что речь идет о патрульном корабле длиной около 68 метров и водоизмещением 680 тонн, способным развивать максимальную скорость, равную 22 узлам.

Кроме того, во время визита, отметил глава ведомства, "была достигнута договоренность об увеличении числа взаимных обменов по линии минобороны для улучшения связи, взаимопонимания и укрепления доверия". На встрече с представителями высшего китайского командования "обсуждалась в числе прочего роль двух стран в поддержании мира и стабильности в акватории Южно-Китайского моря", сказал Хусейн.

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