Полиция назвала нападение в Тель-Авиве терактом

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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Нападение, совершенное 23 апреля в Тель-Авиве, является терактом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
"Однозначно подтверждено, что речь идет о теракте", - сказал он. По словам Зингермана, "в результате нападения вооруженного острым предметом палестинца в центре Тель-Авива ранены четыре человека". "18-летний палестинский террорист задержан", - добавил он.
Нынешняя атака стала очередным звеном в цепи начавшихся в сентябре 2015 года нападений палестинцев с использованием холодного и огнестрельного оружия, взрывчатки, а также автомобилей в качестве таранов. В числе жертв этой волны насилия - 42 израильтянина и трое иностранцев, более 500 человек получили ранения.