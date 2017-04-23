Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Франции призывает обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Международная панорама
23 апреля, 17:43 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
Жан-Марк Эйро подчеркнул, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ "в очередной раз показывает, что ситуация в восточной части Украины остается нестабильной"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро призвал обеспечить безопасное нахождение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В нем отмечается, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе "в очередной раз показывает, что ситуация в восточной части Украины остается нестабильной".

"Франция решительно осуждает любые препятствия для выполнения миссии ОБСЕ. Создающие препятствий должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Эйро.

Глава МИД Франции выразил соболезнования родным и близким сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призывал "все стороны конфликта, в том числе ополченцев, обеспечить свободное, беспрепятственное и безопасное нахождение миссии ОБСЕ в зоне конфликта".

Единственный способ разрешения конфликта, по его словам, - это следование пунктам минского соглашения.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом заявил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эйро, Жан-Марк
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
2
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
3
Глава МНБ: у США нет систем, способных полностью защитить от ядерного удара РФ
4
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
5
В Москве задержан водитель, не пропустивший машину детской неотложки
6
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
7
Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет
Темы дня
Загрузка...
Реклама