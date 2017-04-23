Глава МИД Франции призывает обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро призвал обеспечить безопасное нахождение наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

В нем отмечается, что подрыв автомобиля миссии ОБСЕ в Донбассе "в очередной раз показывает, что ситуация в восточной части Украины остается нестабильной".

"Франция решительно осуждает любые препятствия для выполнения миссии ОБСЕ. Создающие препятствий должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Эйро.

Глава МИД Франции выразил соболезнования родным и близким сотрудника Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и призывал "все стороны конфликта, в том числе ополченцев, обеспечить свободное, беспрепятственное и безопасное нахождение миссии ОБСЕ в зоне конфликта".

Единственный способ разрешения конфликта, по его словам, - это следование пунктам минского соглашения.

Ранее в воскресенье патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в провозглашенной Луганской народной республике. В миссии сообщили, что один человек погиб, еще двое получили ранения.

Председатель ОБСЕ Себастьян Курц в разговоре с главой СММ ОБСЕ Эртугрулом Апаканом заявил о необходимости провести тщательно расследование случившегося.

В свою очередь в народной милиции ЛНР сообщили, что автомобиль миссии отклонился от основного маршрута, а в МГБ республики заявили о причастности к происшествию украинской диверсионно-разведывательной группы.