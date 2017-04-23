Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет

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ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые 100 дней у руля американской администрации составил 42%, что стало самым низким показателем среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра. Таковы результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой The Washington Post (WP).
Между тем результаты исследования показали также и то, что практически все голосовавшие за Трампа американские избиратели (94%) не изменили свое мнение о главе государства и по-прежнему одобряют его деятельность на высшем государственном посту.
Не изменили свое мнение и сторонники Хиллари Клинтон, которые в большинстве своем выступают против миллиардера (92%).
Вместе с тем по одному вопросу в мнении сошлось как подавляющее большинство демократов, так и сторонников Трампа: практически единогласно (99%) голосовавшие за республиканца поддерживают его давление на компании в разных отраслях, чтобы предоставить рабочие места для американцев, за это выступают и 52% сторонников Клинтон.
Среди всех опрошенных более половины (53%) считают, что Трамп является сильным лидером, однако 58% респондентов не склонны доверять ему.
Объем выборки в рамках опроса составил 1004 человека. Период проведения исследования - 17-20 апреля.