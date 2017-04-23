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Трамп в первые 100 дней президентства стал самым непопулярным лидером за 65 лет

Международная панорама
23 апреля, 17:53 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
При этом практически все голосовавшие за Дональда Трампа американцы (94%) не изменили свое мнение о главе государства и по-прежнему одобряют его деятельность
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Рейтинг одобрения действий президента США Дональда Трампа в первые 100 дней у руля американской администрации составил 42%, что стало самым низким показателем среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра. Таковы результаты опроса, проведенного совместно телекомпанией ABC и газетой The Washington Post (WP).

Между тем результаты исследования показали также и то, что практически все голосовавшие за Трампа американские избиратели (94%) не изменили свое мнение о главе государства и по-прежнему одобряют его деятельность на высшем государственном посту.

Не изменили свое мнение и сторонники Хиллари Клинтон, которые в большинстве своем выступают против миллиардера (92%).

Вместе с тем по одному вопросу в мнении сошлось как подавляющее большинство демократов, так и сторонников Трампа: практически единогласно (99%) голосовавшие за республиканца поддерживают его давление на компании в разных отраслях, чтобы предоставить рабочие места для американцев, за это выступают и 52% сторонников Клинтон.

Среди всех опрошенных более половины (53%) считают, что Трамп является сильным лидером, однако 58% респондентов не склонны доверять ему.

Объем выборки в рамках опроса составил 1004 человека. Период проведения исследования - 17-20 апреля.

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