Латвия закупит в Бельгии пулеметы на €5,5 млн

РИГА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия для своих вооруженных сил закупит в Бельгии пулеметы и комплектующие к ним части на сумму €5,5 млн. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на министерство обороны республики.

Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит военно-промышленная компания Бельгии FN Herstal. Как отметило оборонное ведомство страны, процедура закупки оружия проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы предназначены для нужд регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений земессардзе (народное ополчение).

Из соображений безопасности минобороны Латвии не разглашает точное число приобретаемых в Бельгии пулеметов.