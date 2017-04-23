Латвия закупит в Бельгии пулеметы на €5,5 млн

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РИГА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвия для своих вооруженных сил закупит в Бельгии пулеметы и комплектующие к ним части на сумму €5,5 млн. Об этом сообщило агентство LETA со ссылкой на министерство обороны республики.
Пулеметы калибра 7,62 и 12,7 миллиметров и комплектующие к ним поставит военно-промышленная компания Бельгии FN Herstal. Как отметило оборонное ведомство страны, процедура закупки оружия проходила в порядке переговоров, а не проведения конкурса. Пулеметы предназначены для нужд регулярных войск Национальных вооруженных сил и подразделений земессардзе (народное ополчение).
Из соображений безопасности минобороны Латвии не разглашает точное число приобретаемых в Бельгии пулеметов.