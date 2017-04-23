Представитель Белого дома не исключил договоренности по бюджету США в течение суток

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Директор Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни не исключает, что договоренность по поводу бюджета на текущий финансовый год между демократами и республиканцами в Конгрессе США может быть достигнута уже в ближайшие сутки. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

"Консультации продолжатся, и нет причин для того, чтобы мы не смогли достичь договоренности уже сегодня", - сказал Малвэни.

Ранее в Белом доме заявляли, что не ожидают вынужденной приостановки работы федерального правительства США из-за отсутствия бюджета на текущий финансовый год, однако на всякий случай все равно готовятся к такому развитию событий.

Федеральный бюджет США составляется и утверждается Конгрессом на основании запроса администрации. При администрации Барака Обамы такой порядок несколько раз приводил к кризисам, поскольку у Демократической "партии власти" не было большинства среди законодателей. Но теперь и Белый дом, и Конгресс контролируются Республиканской партией Дональда Трампа.