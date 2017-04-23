Французы голосуют на выборах президента страны

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый тур президентских выборов проходит 23 апреля во Франции. В борьбе за Елисейский дворец участвуют 11 претендентов на высший государственный пост. На территории французской метрополии и в заморских департаментах Западного полушария открылись более 66 тысяч избирательных участков. Как сообщает телеканал BFMTV, голосование проходит в спокойной обстановке, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Согласно конституции Франции, по итогам первого тура должны определиться двое кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Заключительный тур выборов запланирован на 7 мая.

Явка ниже предыдущих показателей

Явка на нынешних выборах, по сведениям министерства внутренних дел страны, составила 69,42% по состоянию на 17:00 по парижскому времени (18:00 мск). Это ниже аналогичных показателей 2012 и 2007 годов (70,59% и 73,87%, соответственно).

Однако, как показывали ранее опросы общественного мнения, в целом в первом туре голосовать намерены менее 70% французов. Для страны это весьма скромный показатель, учитывая обычно высокий интерес электората именно к выборам главы государства, наделенного Конституцией Пятой республики широкими полномочиями.

Так, пять лет назад в первом туре в целом приняли участие 79,5% избирателей, а 10 лет назад доля проголосовавших была еще выше - 83,7%. При этом, согласно исследованиям, еще за день до нынешнего волеизъявления доля неопределившихся избирателей оставалась крайне высокой: порядка 30% французов твердо не решили, за кого они пойдут голосовать. В связи с этим в независимых аналитических службах констатируют, что возможны сюрпризы.

За рубежом французы выстраиваются в очереди

Французские граждане, проживающие в других странах, выкладывают в социальных сетях фотографии длинных очередей, выстроившихся перед избирательными участками. Местные СМИ, публикующие эти кадры, отмечают высокую активность своих соотечественников.

Так, газета Eco отмечает, что вереница людей напротив лицея Шарля де Голля в Лондоне растянулась на несколько сотен метров. В свою очередь издание "Нис матэн" публикует на своем сайте записи французов, отправившихся к избирательным урнам в Сан-Паулу, Сингапуре и Токио. Пользователи пишут, что время ожидания в очереди составляло 2-3 часа.

В Берлине длина очереди во французское посольство достигает в настоящее время двух сотен метров, что также обрекает пришедших на двухчасовое ожидание. В списки внесены фамилии 12 тысяч избирателей.

Что касается диппредставительства в Москве, на территории которого был организован участок, то большого ажиотажа возле него не наблюдалось. Французы небольшими группами, в том числе с детьми или поодиночке, проходили на территорию посольства, чтобы проголосовать за одного из кандидатов.

По словам тех, кто пришел в середине дня, некоторый ажиотаж наблюдался только с утра, перед открытием избирательного участка. Однако никто из их знакомых, явившихся утром, не говорил о больших очередях или долгом ожидании.

Все кандидаты проголосовали

Все 11 кандидатов на пост президента Франции уже проголосовали за нового главу Пятой республики. Самым первым бюллетень в урну опустил председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Он проголосовал спустя час после открытия участка в коммуне Йерре недалеко от Парижа.

Вскоре избирательный участок посетил и официальный кандидат от Французской социалистической партии Бенуа Амон. Он голосовал в городе Трап (юго-западнее Парижа), от которого в 2012 году был избран депутатом Национального собрания.

А вот кандидату в президенты от движения "На марше" Эмманюэлю Макрону, который пришел на участок вместе с супругой Брижит, пришлось очень долго стоять в очереди, дожидаясь возможности опустить бюллетень в урну. Его жена при этом пропустила нескольких человек вперед. Избиратели тепло встретили Макрона, беседовали с ним и пожимали ему руку, охрана у кандидата была относительно небольшой. Голосование проходило в городе Ле-Туке, морском курорте на севере Франции в департаменте Нор-Па-де-Кале, где у супругов есть большой особняк.

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон проголосовал в мэрии Парижа. Как и другим избирателям, ему пришлось отстоять очередь, чтобы получить бюллетень. Несмотря на то, что политик выглядел несколько уставшим, это не помешало ему отвечать на слова обращавшихся к нему людей с улыбкой. Супруга Фийона Пенелопа голосовала отдельно от своего мужа - она приняла участие в волеизъявлении еще утром на участке в городе Солем (западный департамент Сарт), избиратели которого выдвинули ее в 2014 году в состав городского муниципалитета.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала в городе Энен-Бомон (северо-западный департамент Па-де-Кале). Ее сопровождала большая группа охранников и журналистов. Энен-Бомон - политическая вотчина Ле Пен. Именно от этого города она была в 2007 году избрана депутатом Национального собрания. Ле Пен стала единственным среди кандидатов, кто не планирует вечером возвращаться в Париж: она намерена вместе со своими избирателями дождаться оглашения результатов в этом городе.

Кандидат от движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон принял участие в волеизъявлении на участке в 10-м округе Парижа, куда прибыл в сопровождении журналистов. Он был в хорошем настроении, с удовольствием позировал перед камерами и фотографировался с избирателями. После этого Меланшон отправился в свой предвыборный штаб, откуда обещал сделать заявление по итогам первого тура.

Олланд сожалеет, что не находится в списке претендентов

Франсуа Олланд, чей пятилетний срок президентских полномочий подошел к концу, решил отдать свой голос на избирательном участке в городе Тюль (департамент Коррез в центральной части страны) - своей политической вотчине. Он прибыл на участок в окружении многочисленной охраны, пожал руку мэру и побеседовал с журналистами. Затем действующий глава государства долго общался с местными жителями и фотографировался с ними.

При этом он выразил сожаление, что не является кандидатом на высший пост. Отвечая на вопрос репортеров, не щемит ли у него сердце, поскольку он стал первым президентом в истории Пятой Республики, который не выдвинул повторно свою кандидатуру на выборах, Олланд подчеркнул: "Да, немножко щемит из-за того, что я не вхожу в списки кандидатов. Но нужно дать дорогу другим". "Не стоит жить с чувством ностальгии, нужно жить с чувством надежды", - добавил он.

Выборы в условиях режима ЧП

К первому туру президентских выборов Франция подошла в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической угрозы. Нынешнее голосование в этом году проходит в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в стране после парижских терактов 2015 года. Как сообщил ранее премьер-министр Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделено более 50 тысяч полицейских и жандармов, также действуют 7 тысяч военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель". В Париже к охране правопорядка привлечено 12 тысяч полицейских и военных.