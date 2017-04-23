Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Французы голосуют на выборах президента страны

Международная панорама
23 апреля, 18:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 23, апреля. /ТАСС
В президентской гонке участвуют 11 претендентов
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/GUILLAUME HORCAJUELO

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый тур президентских выборов проходит 23 апреля во Франции. В борьбе за Елисейский дворец участвуют 11 претендентов на высший государственный пост. На территории французской метрополии и в заморских департаментах Западного полушария открылись более 66 тысяч избирательных участков. Как сообщает телеканал BFMTV, голосование проходит в спокойной обстановке, никаких происшествий на избирательных участках не зафиксировано.

Согласно конституции Франции, по итогам первого тура должны определиться двое кандидатов, набравших наибольшее количество голосов. Заключительный тур выборов запланирован на 7 мая.

Явка ниже предыдущих показателей

Явка на нынешних выборах, по сведениям министерства внутренних дел страны, составила 69,42% по состоянию на 17:00 по парижскому времени (18:00 мск). Это ниже аналогичных показателей 2012 и 2007 годов (70,59% и 73,87%, соответственно).

Смотрите также
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн

Однако, как показывали ранее опросы общественного мнения, в целом в первом туре голосовать намерены менее 70% французов. Для страны это весьма скромный показатель, учитывая обычно высокий интерес электората именно к выборам главы государства, наделенного Конституцией Пятой республики широкими полномочиями.

Так, пять лет назад в первом туре в целом приняли участие 79,5% избирателей, а 10 лет назад доля проголосовавших была еще выше - 83,7%. При этом, согласно исследованиям, еще за день до нынешнего волеизъявления доля неопределившихся избирателей оставалась крайне высокой: порядка 30% французов твердо не решили, за кого они пойдут голосовать. В связи с этим в независимых аналитических службах констатируют, что возможны сюрпризы.

За рубежом французы выстраиваются в очереди

Французские граждане, проживающие в других странах, выкладывают в социальных сетях фотографии длинных очередей, выстроившихся перед избирательными участками. Местные СМИ, публикующие эти кадры, отмечают высокую активность своих соотечественников.

Смотрите также
Выборы во Франции: возможны ли сюрпризы?

Так, газета Eco отмечает, что вереница людей напротив лицея Шарля де Голля в Лондоне растянулась на несколько сотен метров. В свою очередь издание "Нис матэн" публикует на своем сайте записи французов, отправившихся к избирательным урнам в Сан-Паулу, Сингапуре и Токио. Пользователи пишут, что время ожидания в очереди составляло 2-3 часа.

В Берлине длина очереди во французское посольство достигает в настоящее время двух сотен метров, что также обрекает пришедших на двухчасовое ожидание. В списки внесены фамилии 12 тысяч избирателей.

Что касается диппредставительства в Москве, на территории которого был организован участок, то большого ажиотажа возле него не наблюдалось. Французы небольшими группами, в том числе с детьми или поодиночке, проходили на территорию посольства, чтобы проголосовать за одного из кандидатов.

По словам тех, кто пришел в середине дня, некоторый ажиотаж наблюдался только с утра, перед открытием избирательного участка. Однако никто из их знакомых, явившихся утром, не говорил о больших очередях или долгом ожидании.

Все кандидаты проголосовали

Все 11 кандидатов на пост президента Франции уже проголосовали за нового главу Пятой республики. Самым первым бюллетень в урну опустил председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. Он проголосовал спустя час после открытия участка в коммуне Йерре недалеко от Парижа.

Вскоре избирательный участок посетил и официальный кандидат от Французской социалистической партии Бенуа Амон. Он голосовал в городе Трап (юго-западнее Парижа), от которого в 2012 году был избран депутатом Национального собрания.

А вот кандидату в президенты от движения "На марше" Эмманюэлю Макрону, который пришел на участок вместе с супругой Брижит, пришлось очень долго стоять в очереди, дожидаясь возможности опустить бюллетень в урну. Его жена при этом пропустила нескольких человек вперед. Избиратели тепло встретили Макрона, беседовали с ним и пожимали ему руку, охрана у кандидата была относительно небольшой. Голосование проходило в городе Ле-Туке, морском курорте на севере Франции в департаменте Нор-Па-де-Кале, где у супругов есть большой особняк.

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон проголосовал в мэрии Парижа. Как и другим избирателям, ему пришлось отстоять очередь, чтобы получить бюллетень. Несмотря на то, что политик выглядел несколько уставшим, это не помешало ему отвечать на слова обращавшихся к нему людей с улыбкой. Супруга Фийона Пенелопа голосовала отдельно от своего мужа - она приняла участие в волеизъявлении еще утром на участке в городе Солем (западный департамент Сарт), избиратели которого выдвинули ее в 2014 году в состав городского муниципалитета.

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен проголосовала в городе Энен-Бомон (северо-западный департамент Па-де-Кале). Ее сопровождала большая группа охранников и журналистов. Энен-Бомон - политическая вотчина Ле Пен. Именно от этого города она была в 2007 году избрана депутатом Национального собрания. Ле Пен стала единственным среди кандидатов, кто не планирует вечером возвращаться в Париж: она намерена вместе со своими избирателями дождаться оглашения результатов в этом городе.

Кандидат от движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон принял участие в волеизъявлении на участке в 10-м округе Парижа, куда прибыл в сопровождении журналистов. Он был в хорошем настроении, с удовольствием позировал перед камерами и фотографировался с избирателями. После этого Меланшон отправился в свой предвыборный штаб, откуда обещал сделать заявление по итогам первого тура.

Олланд сожалеет, что не находится в списке претендентов

Франсуа Олланд, чей пятилетний срок президентских полномочий подошел к концу, решил отдать свой голос на избирательном участке в городе Тюль (департамент Коррез в центральной части страны) - своей политической вотчине. Он прибыл на участок в окружении многочисленной охраны, пожал руку мэру и побеседовал с журналистами. Затем действующий глава государства долго общался с местными жителями и фотографировался с ними.

При этом он выразил сожаление, что не является кандидатом на высший пост. Отвечая на вопрос репортеров, не щемит ли у него сердце, поскольку он стал первым президентом в истории Пятой Республики, который не выдвинул повторно свою кандидатуру на выборах, Олланд подчеркнул: "Да, немножко щемит из-за того, что я не вхожу в списки кандидатов. Но нужно дать дорогу другим". "Не стоит жить с чувством ностальгии, нужно жить с чувством надежды", - добавил он.

Выборы в условиях режима ЧП

К первому туру президентских выборов Франция подошла в обстановке беспрецедентно высокого уровня террористической угрозы. Нынешнее голосование в этом году проходит в условиях режима чрезвычайного положения, введенного в стране после парижских терактов 2015 года. Как сообщил ранее премьер-министр Бернар Казнёв, с целью обеспечения безопасности на период выборов выделено более 50 тысяч полицейских и жандармов, также действуют 7 тысяч военных в рамках операции по патрулированию "Сантинель". В Париже к охране правопорядка привлечено 12 тысяч полицейских и военных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США на траурной церемонии
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов
4
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
5
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама