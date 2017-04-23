СМИ: Макрон лидирует среди проживающих в США и Канаде французов

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков, Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции Эмманюэль Макрон с заметным отрывом лидирует в ходе голосования среди французов, проживающих в США и Канаде. Такие данные привел бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на собственные опросы избирателей.

По его информации, за Макрона в Северной Америке проголосовали 45,35% граждан Франции. Вторым идет Франсуа Фийон с показателем 25,33%, а замыкает тройку Жан-Люк Меланшон с 14,05% голосов. Марин Ле Пен занимает четвертое место с 6,29%.

Французы, находящиеся на территории США, Канады, Великобритании, ФРГ и стран Латинской Америки, активно подключились к нынешнему волеизъявлению. На американском континенте голосование проходило в субботу и уже завершилось. В списках фигурировали почти 120 тыс. избирателей.

Как отмечают французские обозреватели, столь высокая активность соотечественников в США вызвана в немалой степени тем, что они находятся под впечатлением от недавних выборов хозяина Белого дома и "ряд из них не хотят, чтобы во Франции к власти пришел кто-нибудь вроде Дональда Трампа".

Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков непосредственно в СМИ во Франции запрещена по закону до окончания голосования.