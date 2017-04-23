Cуд Кувейта оставил в силе решение правительства о повышении цен на бензин

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Апелляционный суд Кувейта оставил в силе решение Совета министров о сокращении государственных субсидий на топливо, что привело к повышению цен на бензин в эмирате. Как сообщила газета "Ар-Рай", суд признал законными действия правительства в рамках экономических реформ.

Вердикт апелляционного суда не является окончательным, последнее слово остается за Кассационным судом Кувейта. Отмечается, что истцы: адвокаты Наваз аль-Фазиа, Хишам аль-Бугали, Али Мухаммед Али, Махи Хусейн Шаштар, - уже обратились в суд высшей инстанции.

В начале августа 2016 года Совет министров объявил о рационализации субсидирования топлива, начиная с сентября 2016 года. После вступления постановления в силу стоимость литра бензина Аи-91, Аи-95, Аи-98 выросла на 41%, 61% и 83% соответственно. Отныне ценовая политика напрямую зависит от мировых цен на сырье и корректируется каждые три месяца согласно показателям рынка.

Кувейт стал последней страной, входящей в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Кувейт), полностью или частично отказавшейся от государственной поддержки цен на топливо. В связи с резким падением цен на нефть в 2014 году все шесть стран ССАГПЗ, бюджет которых во многом зависит от экспорта сырья, вынуждены были ввести меры жесткой экономии.