СМИ: президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США на траурной церемонии

БЕЛГРАД, 23 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину, БиГ) Милорад Додик отказался пожать руку послу США в БиГ Морин Кормак на траурной церемонии в память жертв нацизма и хорватского усташства в ходе Второй мировой войны в концлагере Ясеновац. Об этом сообщила газета Blic.

Издание отметило, что на траурной церемонии в Доньей Градине президент Додик пожал руки всем, даже своим политическим оппонентам - председателю президиума Боснии и Герцеговины Младену Ивановичу и председателю Партии демократического прогресса Бориславу Бореновичу, "однако когда ему протянула руку посол Кормак, он ее игнорировал".

Ранее минфин США объявил о введении санкций против Додика на основании исполнительного указа, позволяющего "вводить санкции против лиц и организаций, которые подрывают или могут подорвать рамочное мирное соглашение от 1995 года" (Дейтонские соглашения). По мнению Вашингтона, Додик "активно препятствовал" реализации данного документа. В ответ Додик заявил, что горд введенными санкциями, поскольку они подтверждают, что он отказался торговать интересами Республики Сербской, несмотря на давление США. По его мнению, санкции были введены против него уходящей администраций США из-за личной мести Кормак, которая безуспешно пыталась оказывать на него давление.

Ясеновац (хорв. Jasenovac) - созданная усташами в мае 1941 года система лагерей смерти, которая располагалась на территории Независимого хорватского государства (НГХ), в 60 км от Загреба. Ясеновац был самым крупным лагерем смерти НГХ. По разным оценкам, хорватскими усташами в нем были убиты от 83 тысяч до более 700 тысяч сербов, евреев и цыган.