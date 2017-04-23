Гибель наблюдателя миссии ОБСЕ под Луганском: что известно об инциденте

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Автомобиль наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался в Донбассе.

В то время как европейская часть "нормандской четверки" (Германия и Франция) призвали прекратить атаки на наблюдателей и провести тщательное расследование, а в провозглашенных республиках Донбасса обвинили в произошедшем Киев. Москва же не исключила, что инцидент действительно может быть провокацией.

Взрыв произошел в районе поселка Пришиб на территории провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Погиб медик из США, который работал на ОБСЕ. Ранения получили еще двое сотрудников миссии. По данным Минздрава ЛНР, пострадавшие доставлены в больницу Луганска, где им оказана необходимая помощь. "Пострадавшие в результате взрыва представители миссии ОБСЕ находятся в состоянии средней тяжести, состояние стабильное", - сообщили в ведомстве.

Случайность или провокация?

В миссии, как и в самой ОБСЕ, пока воздерживаются от оценок, того, что стало причиной инцидента. Однако в народной милиции провозглашенной ЛНР сообщили, что патруль мог свернуть с согласованного маршрута. "Экипаж отклонился от основного маршрута и двигался по второстепенным дорогам, что запрещено мандатом СММ ОБСЕ", - отметили в народной милиции, добавив, что все пути следования ради безопасности наблюдателей должны согласовываться с военными.

При этом в народной милиции указали, что дорога находится в нескольких километрах от линии соприкосновения, отметив, что в данном районе "ведет диверсионно-разведывательную деятельность группа восьмого полка сил специальных операций" Вооруженных сил Украины.

В свою очередь в Министерстве госбезопасности ЛНР сразу выдвинули версию о том, что взрыв был диверсией украинской стороны. "По официальной версии МГБ ЛНР, действовала подготовленная украинская диверсионно-разведывательная группа", - отмечается в сообщении ведомства. В пользу этой версии говорят и слова представителя ЛНР на переговорах в Минске Владислава Дейнего, который рассказал, что киевские силовики начали обстреливать район происшествия, что осложнило работу криминалистов.

Однако позднее правоохранительные органы смогли приступить к обследованию места взрыва совместно с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Высокая вероятность провокации

В российском внешнеполитическом ведомстве также считают, что случившееся может быть провокацией, цель которой - срыв мирного урегулирования. "Обстоятельства произошедшего указывают на высокую вероятность провокации, нацеленной на подрыв процесса урегулирования конфликта в Донбассе. Очевидно, что подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского комплекса мер", - говорится в заявлении МИД России.

При этом в МИД РФ призвали стороны конфликта начать прямые переговоры, которые должны привести к выполнению минских договоренностей. "В очередной раз призываем к активизации прямых переговоров между сторонами конфликта Киевом, Донецком и Луганском - в рамках контактной группы с целью полного выполнения комплекса мер (по выполнению минских договоренностей), являющегося безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - отмечается в заявлении.

Российское внешнеполитическое ведомство также выразило глубокое соболезнование семье погибшего гражданина США, работника медицинской компаний, сотрудничающей по контракту с ОБСЕ. Пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим, в МИД РФ призвали провести тщательное и объективное расследование. "Глубоко возмущены этой циничной акцией, повлекшей гибель человека и направленной против международных наблюдателей, которые работают во имя установления мира. Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности", - отмечается в документе.

В МИД РФ подчеркнули, что произошедшее "подтверждает острую необходимость должного обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ, что зафиксировано в мандате миссии и не раз отмечалось лидерами стран нормандского формата, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 17 апреля".

В свою очередь полномочный представитель Российской Федерации в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что обстоятельства произошедшего будут рассмотрены на ближайшем заседании. "Инцидент будет пристально изучен на предстоящей в среду, 26 апреля, встрече контактной группы", - заявил он.

Трагедия, как повод для политического торга

Официальные лица провозглашенных республик сошлись во мнении, что украинское руководство будет использовать случившееся, чтобы в очередной раз на международном уровне поднять вопрос о введении в Донбасс вооруженной международной миссии, против чего выступают ДНР и ЛНР.

"Эта провокация четко укладывается в давнее стремление Киева ввести вооруженную международную миссию, против чего однозначно выступают представители ЛНР и ДНР. После отсутствия поддержки этой инициативы за столом переговоров Киев перешел к провокациям", - заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий также подчеркнул, что взрыв "не просто унес жизнь человека, но и поставил под удар всю Республику". "Мы прекрасно понимаем, кто и зачем это делает, но не поддадимся на провокации и никогда не будем отвечать тем же", - заявил он.

Лугаснкий политолог Александр Проценко выразил мнение, что Киев пытается втянуть наблюдательную миссию в конфликт. "В данном случае, скорее всего, мы имеем факт того, что Украина пытается расширить круг пострадавших, втянув непосредственно в конфликт представителей ОБСЕ, чтобы еще раз подчеркнуть, что мир на Донбассе невозможен на данный момент и, соответственно, свалить вину на народную милицию, - заявил он агентству Луганскинформцентр. - Остается надеяться только на то, что ОБСЕ проведет качественное последовательное расследование со своей стороны и сделает соответствующие выводы".

Предостерегли Киев от спекуляций и в МИДе провозглашенной ДНР. "Любые попытки использовать произошедшее для внесения в повестку выгодных украинской стороне вопросов, например, о введении полицейский миссии или передаче контроля над границей Украине, как минимум будут циничны и покажут готовность Киева идти на любые провокации для эскалации конфликта и привлечения третьих сторон", - сказала и. о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

Традиционные ответные обвинения

Министерство иностранных дел Украины поспешило в ответ обвинить в провокациях ополчение, отметив, что рассматривают инцидент на территории "незаконных вооруженных формирований" как попытку "запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия Украины и СММ по стабилизации ситуации на линии разграничения".

Несколько суше отреагировал президент страны, который заявил, что "преступление должно быть расследовано, а виновные обязательно наказаны". При этом он осудил некие "формы постоянного препятствования" работе СММ ОБСЕ, за которыми, по его мнению, стоят ополченцы.

"Нормандское" предостережение

Европейская часть "нормандской четверки" (Германия и Франция) призвали стороны конфликта в Донбассе обеспечить безопасность сотрудников миссии ОБСЕ, а также прекратить провокации в их адрес.

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в своем заявлении подчеркнул, что инцидент "в очередной раз показывает, что ситуация в восточной части Украины остается нестабильной". "Франция решительно осуждает любые препятствия для выполнения миссии ОБСЕ. Создающие препятствий должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении Эйро.

Он также призывал "все стороны конфликта, в том числе ополченцев, обеспечить свободное, беспрепятственное и безопасное нахождение миссии ОБСЕ в зоне конфликта". Единственный способ урегулирования, по его словам, - это следование пунктам минских соглашений.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь заявила, что ожидает всестороннего расследования происшествия. "Правительство Германии ожидает, что стороны конфликта немедленно предпримут все необходимое для того, чтобы прояснить, как дело дошло до этого трагического события и кто за это несет ответственность", - отметила канцлер.

"К тому же стороны конфликта должны наконец полностью соблюдать договоренность о перемирии", - добавила она, отметив, что "особая ответственность" лежит на представителях ополчения.

На призывы европейских политиков ответил лидер провозглашенной ДНР Александр Захарченко, который подчеркнул, что для республик Донбасса всегда была приоритетом безопасность сотрудников СММ ОБСЕ. "Однако мы не в силах предотвратить все агрессивные действия с украинской стороны", - добавил он, подчеркнув, что ДНР "готова принять дополнительные меры для обеспечения безопасности сотрудников миссии ОБСЕ".