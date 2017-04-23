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Глава минобороны Дании утверждает, что хакеры из РФ взломали почту его подчиненных

Международная панорама
23 апреля, 20:26 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
За преступлениями якобы стоит группа хакеров APT28, так же известная как Fanсy Bear
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Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен

© EPA/Valda Kalnina

ОСЛО, 23 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен выступил с утверждением, согласно которому российские хакеры в 2015-2016 годах осуществили несколько успешных попыток получить доступ к электронной переписке сотрудников возглавляемого им ведомства. Соответствующую позицию он изложил в беседе с журналистами газеты Berlingske.

"Это не действия небольшой хакерской группы, которая совершает подобное из спортивного интереса. Эти люди связаны с разведслужбами или центральными фигурами в правительстве России", - полагает министр, для которого доклад о произошедшем подготовил центр кибербезопасности Военной разведывательной службы Дании.

Berlingske, в распоряжении которой имеется текст документа, сообщает, что за преступлениями якобы стоит группа хакеров APT28, так же известная как Fanсy Bear, которую спецслужбы США считают российской и приписывают ей попытки взлома почтового сервера Национального комитета Демократической партии США в преддверии президентских выборов 2016 года. По оценкам авторов доклада, за два года хакерами были предприняты тысячи попыток получить доступ к учетным записям электронной почты сотрудников минобороны и МИД Дании. Некоторые из фишинговых атак оказались успешными, однако злоумышленники получили доступ лишь к несекретной переписке. Вместе с тем в документе отмечается, что даже подобная информация может быть использована "в целях вербовки, шантажа или дальнейшего осуществления шпионажа".

Фредериксен охарактеризовал ситуацию как крайне серьезную и выразил обеспокоенность по поводу того, что мишенями хакеров в будущем могут стать другие элементы датской системы государственного управления.

"Я пробыл в должности министра обороны не так много времени, но должен сказать, что масштабы этой атаки произвели на меня очень большое впечатление, как и тот факт, что мы весьма уязвимы в повседневной жизни. Для опасений есть все причины", - сказал Фредериксен, покинувший пост главы Минфина и получивший портфель министра обороны в ноябре прошлого года.

Об атаках со стороны хакеров, якобы связанных с российским руководством, ранее заявляли власти США, Нидерландов, Норвегии, ФРГ и ряда других западных стран. В МИД РФ последовательно указывают на бездоказательность подобных обвинений.

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