Беата Шидло: Польша ценит ЕС, но призывает Брюссель уважать суверенные государства

ГАННОВЕР, 23 апреля. /ТАСС/. Польша осознает ценность ЕС, но Брюссель, со своей стороны, должен уважать права суверенных государств. Об этом заявила премьер-министр страны Беата Шидло, выступая на церемонии открытия крупнейшей в мире 70-й Ганноверской промышленной выставки-ярмарки (Hannover Messe). Польша в этом году выступает в статусе страны-партнера смотра.

"Для нас свобода и солидарность значат больше, чем во многих других странах Европы, мы долго боролись за них и не позволим их отнять, - сказала Шидло. - Европа должна защищать свои ценности, но мы в Европе должны также думать о том, что следует уважать суверенные государства". "Это также имеет свою ценность", - добавила она.

Одновременно Шидло призвала извлечь уроки из решения британцев выйти из ЕС. "Нам следует улучшить то, что действует в Европе не самым оптимальным образом", - сказала премьер.

В Европе с нетерпением ожидают исхода президентских выборов во Франции. Как минимум, два кандидата - лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен и кандидат от движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон - критически высказывались в адрес ЕС и поднимали вопрос о возможности пересмотра отношений с Брюсселем и даже выхода страны из сообщества в случае своей победы.