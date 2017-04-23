Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

Международная панорама
23 апреля, 21:06 дата обновления: 23 апреля, 21:22 UTC+3
Сторонники лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона уже начали праздновать его успех
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Frank Augstein

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции.

Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков. Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%.

Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с таким же результатом.

Сторонники Эмманюэля Макрона уже начали праздновать его успех. Несколько тысяч человек собрались в эти минуты у Версальских ворот Парижского выставочного комплекса, где в ближайшее время ожидается выступление кандидата.

Избиратели, проголосовавшие за Макрона, размахивают флажками с символикой Франции и Евросоюза. "Макрон - наш кандидат!", - скандируют собравшиеся.

До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке "Ротшильд".

Его считают одним из приближенных действующего президента - социалиста Франции Франсуа Олланда, который не баллотируется на этих выборах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
9
Все кандидаты на пост президента Франции проголосовали на выборах
6
Демонстранты потребовали от NYT прекратить лгать о России и Сирии
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Росгвардия: спецназ действовал законно при столкновении с группой граждан в Биробиджане
2
СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции
3
СМИ: Макрон лидирует в первом туре выборов во Франции, Ле Пен идет второй
4
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
5
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
6
СМИ: президент Республики Сербской отказался пожать руку послу США на траурной церемонии
7
В штабе Фийона считают предварительные результаты выборов плохими для кандидата
Темы дня
Загрузка...
Реклама