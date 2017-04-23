СМИ: Макрон и Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции

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ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен лидируют по итогам голосования в первом туре президентских выборов во Франции.
Такие предварительные данные озвучил телеканал BFM TV сразу после закрытия избирательных участков. Макрон набирает 23,7% голосов, Ле Пен - 22%.
Следом идут лидер леворадикального движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с таким же результатом.
Сторонники Эмманюэля Макрона уже начали праздновать его успех. Несколько тысяч человек собрались в эти минуты у Версальских ворот Парижского выставочного комплекса, где в ближайшее время ожидается выступление кандидата.
Избиратели, проголосовавшие за Макрона, размахивают флажками с символикой Франции и Евросоюза. "Макрон - наш кандидат!", - скандируют собравшиеся.
До своей отставки осенью 2016 года и начала предвыборной кампании Макрон в течение двух лет занимал пост министра экономики. Он пришел в политику из частного бизнеса, работал в банке "Ротшильд".
Его считают одним из приближенных действующего президента - социалиста Франции Франсуа Олланда, который не баллотируется на этих выборах.