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Эйро, Казнёв, Фийон и Амон призвали французов голосовать за Макрона

Международная панорама
23 апреля, 21:32 дата обновления: 23 апреля, 21:51 UTC+3
Согласно предварительным данным, Эмманюэль Макрон занял первое место в первом туре президентских выборов. На втором месте - Марин Ле Пен
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Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон

© EPA/THIBAULT VANDERMERSCH

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев, Сергей Щербаков/. Кандидат от правящей во Франции Социалистической партии Бенуа Амон, потерпевший поражение в первом туре президентских выборов, призвал соотечественников голосовать во втором раунде за лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона. Об этом Амон заявил на митинге со своими сторонниками, признавая собственное поражение.

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"Я призываю вас как можно сильнее бороться с "Национальным фронтом" и крайне правыми, я призываю вас голосовать за Эмманюэля Макрона", - сказал Амон, признав, что на нынешних выборах социалисты потерпели "тяжелейшее поражение".

Также поддержку Макрону выразил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро.

"Очевидный выбор: все левые, все республиканцы должны мобилизоваться для голосования за Макрона, за Францию, за республику, за Европу", - написал он на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Франции Бернар Казнёв также призвал французских избирателей голосовать во втором туре за лидера движения "На марше". Об этом он заявил в своей рабочей резиденции в Матиньонском дворце в Париже, передало агентство AFP. 

Свою поддержку Макрону также выразил Франсуа Фийон, выступая перед избирателями в своем предвыборном штабе в Париже. Кандидат от партии "Республиканцы", потерпевший поражение в первом туре, призвал своих сторонников голосовать во втором круге за лидера движения "На марше".

"Несмотря на все усилия, я не смог убедить французов. Это мое поражение, но я призываю вас сохранять единство, чтобы защитить наши ценности на парламентских выборах. Голос правых должен быть услышан", - заявил Фийон. Как подчеркнул политик, по принципиальным соображениям он не может отдать свой голос лидеру "Национального фронта" Марин Ле Пен. "В таких условиях нет иного выбора, кроме как проголосовать против крайне правых, так что я буду голосовать за Эмманюэля Макрона", - добавил Фийон.

Согласно предварительным данным, Бенуа Амон занял в первом туре президентских выборов во Франции пятое место, набрав лишь 6,5% голосов. Бывший министр экономики в правительстве социалистов Эмманюэль Макрон, участвующий в выборах в качестве лидера внепартийного объединения "На марше", в свою очередь, занял в первом туре первое место, получив, по последним данным, до 24% голосов.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. Соперником Макрона в нем будет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая по итогам первого раунда набирает на данный момент 21,8% голосов. 

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Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Амон, Бенуа Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль
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