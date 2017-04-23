Макрон намерен создать широкую коалицию для парламентских выборов

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ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон, занявший первое место по итогам первого тура президентских выборов во Франции, заявил о намерении создать широкую коалицию "сил прогрессистов" для участия в парламентских выборах, которые пройдут в стране в июне.
Об этом политик написал в заявлении, распространенном агентством AFP.
"Французы выразили желание увидеть обновление, и отныне мы руководствуемся логикой объединения, что мы будем продолжать делать вплоть до парламентских выборов. Мы считаем, что сейчас самое важное - продолжить работу с целью получения максимально широкого большинства, чтобы добиться объединения всех прогрессистов", - заявил Макрон.
Бывший министр экономики в правительстве социалистов Эмманюэль Макрон, участвующий в президентских выборах в качестве лидера внепартийного объединения "На марше", занял в первом туре первое место, получив, по последним данным, до 24% голосов. Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая. Соперником Макрона в нем будет лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, которая по итогам первого раунда набирает на данный момент 21,8% голосов.
Выборы в Национальное собрание - нижнюю палату парламента Франции - пройдут в два тура 11 и 18 июня. Для формирования правительства будущему президенту республики по итогам этой кампании необходимо будет заручиться прочным парламентским большинством. Движение "На марше", созданное за год до нынешних выборов, в настоящий момент собственных представителей в парламенте не имеет.