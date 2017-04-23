В Париже произошли столкновения между силами правопорядка и манифестантами

ПАРИЖ, 23 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Группа демонстрантов собралась на площади Бастилии, чтобы протестовать против "маскарада выборов". Как сообщает газета Le Parisien, митингующие собирались провести "ночь баррикад".

Начинавшаяся спокойно манифестация привела к беспорядкам. Полиция пытается оттеснить протестующих к зданию оперного театра.

Накануне силам правопорядка уже пришлось вступать в противоборство с манифестантами.